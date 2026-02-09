Ferraz realiza 1ª edição do Projeto "Me Leva Pra Casa" com feira de adoção responsável

No último sábado (7), das 10h às 13h, o Calçadão da XV de Novembro recebeu a 1ª edição de 2026 do Projeto “Me Leva Pra Casa”, iniciativa voltada à adoção responsável de filhotes de cães e gatos resgatados. A ação integrou as políticas municipais de cuidado e proteção animal e aproximou a população da causa, oferecendo a oportunidade de garantir um novo lar aos pets.

O projeto tem como objetivo assegurar destino adequado a filhotes que ficaram sem abrigo. As feiras são promovidas de forma periódica, principalmente em situações emergenciais, em parceria com protetores independentes que mantêm os animais em lares temporários até o momento da adoção.

Todos os pets disponibilizados passaram por atendimento veterinário gratuito e check-up completo antes de serem levados ao evento, garantindo condições adequadas de saúde. Os adotantes receberam relatório veterinário no ato da adoção e orientações sobre os cuidados necessários. A castração também está prevista pelo programa gratuito municipal, sendo agendada quando o animal atingir a idade apropriada.

Para adotar, foi exigido que o interessado tivesse mais de 18 anos, apresentasse RG e comprovante de residência, morasse em imóvel próprio, não sendo permitida, nesta etapa, adoção por moradores de imóveis alugados, e assinasse o termo de adoção responsável.

Durante a feira, a equipe técnica esteve disponível para orientar o público, esclarecer dúvidas e conduzir os processos de adoção, concluídos no próprio local com entrega da documentação e das recomendações de manejo e bem-estar animal.