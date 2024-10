Ferraz realiza 1º simulado de deslizamento de terra com apoio de forças de segurança

A Prefeitura de Ferraz promoveu, nesta terça-feira, o 1º Exercício de Simulado de Deslizamento de Terra, na Vila Cristina. O evento foi um marco importante para a segurança e a prevenção de desastres no município, reunindo diversas forças de segurança e emergências, como a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Defesa Civil, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e o Helicóptero Águia da PM.

O simulado foi uma oportunidade para treinar a integração entre as diferentes instituições. Cada um dos grupos teve a chance de demonstrar suas habilidades e conhecimentos, assegurando que todos estivessem prontos para agir de forma coordenada em situações de emergência. A colaboração entre as equipes foi exemplar, refletindo o compromisso de cada membro em proteger a comunidade e salvar vidas.

A Chefe do Executivo, Priscila Gambale, participou da ação. “A realização do 1º Simulado de Deslizamento de Terra é um passo fundamental para garantir a segurança das nossas comunidades. Estou imensamente orgulhosa do trabalho em equipe realizado por todas as forças de segurança e emergência. Esse exercício não só aprimorou a nossa capacidade de resposta em situações de crise, mas também fortaleceu o compromisso de todos com a proteção dos cidadãos de Ferraz", disse.

Durante o exercício, foram simuladas diversas situações que poderiam ocorrer em um deslizamento de terra, permitindo que as equipes testassem seus protocolos e respondessem de maneira eficaz e rápida. O treinamento prático é fundamental para aprimorar a capacidade de resposta em situações reais, e o evento destacou a importância da preparação contínua.