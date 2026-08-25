Ferraz realiza 6ª edição da Feijoada Solidária

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, realizará neste domingo (30) a 6ª edição da Feijoada Solidária no Montreal Eventos, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro do Tanquinho.

Além de poder comer à vontade uma feijoada quentinha pelo preço fixo de R$ 125 os munícipes também receberão uma camiseta personalizada com a logo exclusiva da feijoada.

E nada combina mais com feijoada do que um samba ao vivo, não é mesmo? Para isso, a banda "Império do Samba" estará presente, tocando aqueles clássicos que colocam todo mundo para dançar.



Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, o evento une tudo que um brasileiro gosta: feijoada, samba e solidariedade.

"Sabemos o quanto a nossa cultura gosta de uma boa culinária e uma boa música. Unir essas duas coisas com o coração empático do brasileiro não tem como dar errado. Além de comer bem, iremos ajudar as famílias do município que estão passando por alguma dificuldade no momento. Esse é o principal objetivo da ação", pontuou.

Todo o dinheiro arrecadado na venda das feijoadas será revertido para as ONGs que ajudam as famílias em situação de vulnerabilidade no município.