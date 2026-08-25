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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Ferraz

Ferraz realiza 6ª edição da Feijoada Solidária

Organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, a ação visa angariar renda que será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade e ONGs do município

25 agosto 2026 - 12h00Por de Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, realizará neste domingo (30) a 6ª edição da Feijoada Solidária no Montreal Eventos, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro do Tanquinho.  

Além de poder comer à vontade uma feijoada quentinha pelo preço fixo de R$ 125 os munícipes também receberão uma camiseta personalizada com a logo exclusiva da feijoada. 

E nada combina mais com feijoada do que um samba ao vivo, não é mesmo? Para isso, a banda "Império do Samba" estará presente, tocando aqueles clássicos que colocam todo mundo para dançar. 
 
Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, o evento une tudo que um brasileiro gosta: feijoada, samba e solidariedade. 

"Sabemos o quanto a nossa cultura gosta de uma boa culinária e uma boa música. Unir essas duas coisas com o coração empático do brasileiro não tem como dar errado. Além de comer bem, iremos ajudar as famílias do município que estão passando por alguma dificuldade no momento. Esse é o principal objetivo da ação", pontuou. 

Todo o dinheiro arrecadado na venda das feijoadas será revertido para as ONGs que ajudam as famílias em situação de vulnerabilidade no município.

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