Ferraz se prepara para mais uma edição do programa Unilivre

O programa Unilivre, passe gratuito de transporte aos estudantes universitários (rede pública ou privada), irá abrir inscrições e renovações de cadastro a partir de 22 de janeiro de 2025. A ação pertence à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, no qual oferta 100% de gratuidade na passagem municipal.

Os interessados deverão acessar o site da prefeitura (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) para o processo de inscrição que ocorrerá até o dia 15 de fevereiro.

O projeto concede passagem municipal gratuita aos estudantes universitários. Os interessados devem morar ou trabalhar pelo menos 1,5 quilômetro de distância da faculdade ou do ponto de interligação com o transporte público, estar devidamente matriculado e com frequência na instituição pública ou privada com aulas em regime presencial.

Segundo o titular da pasta, Marcelo Dearo, a informação antecipada garante um melhor preparo dos alunos para participação do programa. “Com a proximidade dos festejos de final de ano, sabemos que muitas pessoas se desligam das informações pertinentes do início de 2025. Por isso, resolvemos divulgar as datas do período da inscrição do Unilivre que permitirá aos calouros ou veteranos universitários a reunirem a documentação necessária pessoal, ou da instituição de ensino superior”, disse o secretário.

Vale salientar que o benefício será concedido apenas aos estudantes residentes no município e que se enquadrem nos critérios estabelecidos, a saber: declaração de matrícula do aluno, que sejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar de até R$ 178,00 por pessoa (terão prioridade).