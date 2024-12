Ferraz terá Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou nesta sexta-feira (6) a construção de um novo Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis, que beneficiará a coleta seletiva municipal. Em parceria com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), o contrato foi assinado pela prefeita Priscila Gambale e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Com investimento de R$ 4,2 milhões, o equipamento atende a necessidade municipal de ampliar ações voltadas às políticas públicas de resíduos sólidos. O projeto terá aproximadamente três mil e quinhentos metros quadrados de área construída e será instalado no bairro do Cambiri, na Estrada Ibraim Tanios Abi Chedid. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos, a previsão de entrega é de um ano e meio.

O Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis será responsável por receber os materiais recicláveis coletados pelo Ecoponto, localizado no Jardim Triângulo, bem como da coleta seletiva municipal e cooperativas. Os itens são separados, processados e preparados para serem enviados às indústrias de reciclagem. O objetivo é garantir que os materiais sejam organizados de forma eficiente para reaproveitamento, minimizando contaminações e desperdícios.

A linha operacional será formada por Conjunto de Silo; Esteira de Elevação; Moega de Passagem; Esteira de Triagem e Esteira de Transporte de Rejeito. Além disso, estão previstos outros equipamentos eletromecânicos, ferramentas, máquinas e equipamentos de transporte que serão dimensionados e especificados para cada etapa ou processo de operação.

Inédito no município, o equipamento beneficiará toda a população ferrazense. A prefeita Priscila Gambale celebrou a parceria com o governo estadual e ressaltou a importância do equipamento. “Essa é mais uma ação voltada à sustentabilidade, já que o Centro de Triagem diminui a poluição ambiental, reduz a quantidade de resíduos aos aterros sanitários, além da geração de novos empregos nas etapas de coleta e triagem. É uma grande alegria fazer parte dessa importante conquista para Ferraz de Vasconcelos que promoverá o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável”, destaca a chefe do Executivo.