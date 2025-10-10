Festa Dia do Dentista 2025 reúne 400 convidados da APCD-RMC em celebração da Odontologia regional

A Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) realizou, no dia 3 de outubro, a quarta edição da Festa Dia do Dentista, promovida anualmente como uma grande celebração da Odontologia no Alto Tietê. Aproximadamente 400 convidados, entre autoridades, cirurgiões-dentistas e amigos da Associação, estiveram presentes no evento. Também durante a festa foi realizada a divulgação dos resultados e entrega dos troféus aos vencedores do "Prêmio Melhores do Ano 2025", que reconhece personalidades de destaque na Odontologia da região.



Os convidados foram recepcionados pela diretoria da APCD-RMC, composta pelo presidente Paulo Oliveira, o vice-presidente Alexandre Balbi, o tesoureiro André do Carmo, e o secretário-geral Saulo Costa, que também é vereador do município de Poá; além da diretora de Marketing, Roberta Spinosa, que é conselheira e presidente da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).



Entre as principais autoridades presentes estavam o cirurgião-dentista e prefeito do município de Mococa, Eduardo Ribeiro Barison; o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis; o secretário adjunto de Saúde de Mogi das Cruzes, Luiz Bot; o cirurgião- dentista e coordenador de Saúde Bucal de Mogi das Cruzes, Thiago de Albuquerque e Silva; o cirurgião-dentista e coordenador de Saúde Bucal de Poá, Rafael Reco; e a cirurgiã-dentista e coordenadora de Saúde Bucal de Ferraz de Vasconcelos, Carla Santos.



“A Festa Dia do Dentista é realizada em outubro, o Mês do Cirurgião-Dentista, comemorado em todo o mundo com ações de valorização da profissão. Por meio do nosso evento, colocamos a Odontologia regional em evidência e chamamos a atenção da sociedade para a importância dos cirurgiões-dentistas, que trabalham diariamente para levar mais saúde, qualidade de vida e belos sorrisos à toda população”, destacou o presidente da APCD-RMC, Paulo Oliveira.



O ato solene da festa foi realizado sob o comando dos jornalistas Mirielly de Castro e Saulo Tiossi, que foram os cerimonialistas. Além dos tradicionais discursos, também foram realizadas homenagens. A diretoria realizou a entrega do Troféu Tiradentes à cirurgiã-dentista Uiara Montenegro, primeira mulher a receber a premiação na modalidade de honra ao mérito. O segundo vice-presidente da APCD-RMC, Irineu Rodrigues Filho, também foi homenageado pelos relevantes serviços prestados em favor da Associação e também da Odontologia regional.



Prêmio Melhores do Ano

O ponto alto da Festa Dia do Dentista foi a entrega dos troféus aos vencedores do Prêmio Melhores do Ano 2025. O resultado da enquete de votação popular foi revelado durante o evento e os ganhadores subiram ao palco para receber a premiação. No total, foram 55 concorrentes em oito categorias diferentes.



A categoria “Empreendedor do Ano” premia cirurgiões-dentistas que se destacam por sua visão empreendedora, inovação e sucesso na gestão de negócios odontológicos, como clínicas, franquias ou consultorias, inspirando o crescimento da profissão. A vencedora foi Priscila Andreotti.



Na categoria “Destaque da Odontologia” são reconhecidos cirurgiões-dentistas com carreira consolidada e liderança em suas áreas, que elevam a qualidade da Odontologia por meio de excelência clínica, pesquisa, ensino ou inovação. A vencedora foi Beatriz Kowalski Fiamini.



Em “Odontologia nas Redes Sociais” são homenageados profissionais que usam as redes sociais de forma ética e educativa para promover a Odontologia, informando o público e valorizando a profissão. A vencedora foi Mônica Costenaro.



Já a categoria “Odontologia Solidária” são escolhidos cirurgiões-dentistas e acadêmicos que atuam voluntariamente em comunidades carentes, oferecendo atendimento gratuito e promovendo saúde bucal com responsabilidade social e humanização. A vencedora foi Lilian Silva.



A APCD-RMC também premia a categoria “Odontologia na Rede Pública”, voltada ao reconhecimento dos cirurgiões-dentistas que atuam com dedicação no serviço público de saúde da Região do Alto Tietê, garantindo atendimento de qualidade e promovendo a saúde bucal em comunidades carentes. A vencedora foi Elizabeth Emilia Dos Santos.



O Prêmio Melhores do Ano ainda possui três categorias voltadas ao universo acadêmico. No quesito “Docente do Ano”, a APCD-RMC homenageia professores de graduação em Odontologia das faculdades da região que impactam positivamente suas aulas e o ensino com especialização e especialização. O vencedor foi Marcos Dias.



A categoria “Aluno APCD do Ano” premia cirurgiões-dentistas que fazem seus cursos de atualização e/ou especialização na APCD-RMC e se destacam por desempenho acadêmico, ética e envolvimento, representando o futuro promissor da Odontologia regional. A vencedora foi Barbara Franco.



Por fim, na categoria “Mestre APCD do Ano” é dado reconhecimento aos professores da APCD-RMC que se destacam pela excelência no ensino, liderança e contribuição para a formação ética e técnica dos alunos. O vencedor foi Flávio Kfouri.