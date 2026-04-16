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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Região

Akimatsuri recebe dragão japonês de 20 metros em apresentação inédita neste sábado

Grande destaque é o imponente dragão japonês (Jya), com cerca de 20 metros de comprimento e mais de 100 quilos, confeccionado artesanalmente no Japão

16 abril 2026 - 19h15Por da Reportagem Local
espetáculo é conduzido pelo Grupo Nagasaki Jya Odori, único no Brasil a preservar essa manifestação culturalespetáculo é conduzido pelo Grupo Nagasaki Jya Odori, único no Brasil a preservar essa manifestação cultural - (Foto: Divulgação)

O Festival Akimatsuri segue neste fim de semana com uma atração especial que promete encantar o público: a tradicional Dança do Dragão de Nagasaki (Jya Odori), que será apresentada neste sábado (18), às 13h30, no palco principal. O Akimatsuri acontece no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes (Avenida Japão, nº 5919 – Porteira Preta), aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h.

Diretamente da tradição japonesa, o espetáculo é conduzido pelo Grupo Nagasaki Jya Odori, único no Brasil a preservar essa manifestação cultural. O grande destaque é o imponente dragão japonês (Jya), com cerca de 20 metros de comprimento e mais de 100 quilos, confeccionado artesanalmente no Japão.

Inspirada em lendas orientais, a apresentação simboliza a busca do dragão pela lua — um ritual que representa prosperidade, saúde e fartura. A performance, marcada por movimentos sincronizados e energia vibrante, proporciona uma verdadeira imersão na cultura japonesa.

Mais do que uma apresentação, o Jya Odori carrega um forte valor histórico e cultural. A manutenção da tradição envolve treinos constantes, cuidado com os instrumentos e o compromisso dos integrantes em preservar a essência dessa arte milenar.

Programação e novidades gastronômicas

Além da atração inédita, o festival conta com mais de 60 apresentações no palco, incluindo danças típicas, shows e atividades para toda a família. Os ingressos e a programação completa estão disponíveis no site oficial: www.akimatsuri.com.br

A gastronomia também é um dos destaques, com uma ampla praça de alimentação com 44 opções. Entre as novidades estão o Risoto Japonês Especial com cogumelos, a Salada Japonesa com mifun e o Espeto com blend de Wagyu, considerado uma das carnes mais nobres do mundo. O público também pode conferir uma barraca exclusiva de cogumelos e o sorvete japonês de matcha.

Incentivo cultural

O Akimatsuri conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e também com o apoio de emendas parlamentares. O evento tem recebido, ao longo dos anos, o importante apoio do deputado estadual Marcos Damásio, que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer a realização do festival. 

Nesta edição, o evento também contou com o apoio dos deputados estaduais Márcio Nakashima e Eduardo Nóbrega, além do deputado federal Rodrigo Gambale, que contribuíram para a valorização e continuidade deste importante evento cultural de Mogi das Cruzes.

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