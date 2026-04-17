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Jornal Diário de Suzano - 17/04/2026
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Transporte

CPTM terá alteração na circulação no feriado prolongado de Tiradentes; confira

As alterações ocorrem para obras de melhoria e modernização; no domingo, haverá Paese na Linha 11-Coral entre as estações Suzano e Jundiapeba

17 abril 2026 - 12h00Por Agência SP
Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentosOs colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos - (Foto: Agência SP)

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (18), domingo (19), segunda-feira (20) e terça-feira (21), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sábado (18)

– A circulação terá intervalos praticados para o dia.

Linha 11-Coral
– Das 21h até o fim da operação, o embarque e o desembarque de passageiros, em ambos os sentidos, na estação Suzano acontecerão pela plataforma 1. A alteração é necessária para manutenção na rede aérea.  

Linha 13-Jade
– Entre 23h e 24h, nas estações Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2. No trecho, haverá manutenção preventiva nos equipamentos das máquinas de chaves.

Domingo (19)

– A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados.

Linha 10-Turquesa
– Durante toda a operação comercial, os trens não circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, para manutenção das chaves seccionadoras no trecho. Como opção para chegar à estação terminal, o passageiro pode utilizar a Linha 11-Coral.

– Do início da operação até as 19h, os trens irão circular pela plataforma 1 na Estação Rio Grande da Serra.  A mudança é necessária para a realização de manutenção da cobertura da plataforma 2, na estação.

– Das 4h às 6h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na estação Capuava e, na estação Santo André, sentido Palmeiras-Barra Funda, circulam pela plataforma 4, devido à manutenção na rede aérea.

– Entre 9h e 19h, nas estações Ribeirão Pires e Guapituba os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1. No mesmo período, todos os trens finalizam a viagem na Estação Mauá. Para prosseguir, os passageiros deverão trocar de composição. As alterações operacionais são necessárias para manutenção na via permanente.

Linha 11-Coral
– Das 4h às 24h, o trecho entre as estações Suzano e Jundiapeba estará interrompido. A estratégia está sendo adotada para manutenção na rede aérea, via permanente e sinalização.

O sistema Paese estará em operação para atender os passageiros no trecho interditado. Na estação Suzano, o ponto de embarque nos coletivos acontece na Rua Prudente de Moraes, s/n (próximo ao bicicletário da estação) e o desembarque acontecerá na Rua Prudente de Moraes, nº 439 (próximo ao acesso central da estação); e em Jundiapeba, o ponto de parada fica na Rua Dona Áurea Martins dos Anjos, s/n (em frente à estação). A previsão é que o trajeto entre essas estações leve, em média, cerca de 16 minutos.

– Das 8h às 17h, os trens irão circular pela plataforma 7 na estação Palmeiras-Barra Funda para modernização da sinalização.  

Linha 13-Jade
– Das 4h às 8h, nas estações Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2. No trecho, haverá manutenção preventiva nos equipamentos das máquinas de chaves.

Expresso Aeroporto
– O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação, devido às obras na linha 11-Coral.

Segunda-feira (20)

– A circulação nas quatro linhas administradas pela CPTM terá intervalos praticados em dias úteis.

Terça-feira (21)

– A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados.

Linha 10-Turquesa
– Entre 4h e 6h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na estação Capuava e, na estação Santo André, sentido Palmeiras-Barra Funda, circulam pela plataforma 4, devido à manutenção na rede aérea.

– Das 9h às 16h e das 22h às 24h, nas estações Ribeirão Pires e Guapituba os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2. No trecho, haverá manutenção na rede aérea.

– Entre 9h e 18h, os trens, sentido Palmeiras-Barra Funda, circulam pela plataforma 3 na estação Tamanduateí para realização de manutenção na via permanente.

Linha 11-Coral
– Do início da operação até 7h, o embarque e desembarque dos trens sentido Palmeiras-Barra Funda ocorrerão pelas plataformas 2 e 3 na estação Guaianases. Já os passageiros que seguirão sentido Estudantes deverão embarcar e desembarcar pela plataforma 4. No mesmo período, os trens circulam pela plataforma 2, em ambos os sentidos, na estação Antonio Gianetti Neto, devido à inspeção preventiva na via permanente.

– Das 7h às 10h, os embarques e desembarques na estação Poá serão feitos pela plataforma 2, em ambos os sentidos, para realização de inspeção preventiva na via permanente.

– Das 8h às 17h, os trens irão circular pela plataforma 7 na estação Palmeiras-Barra Funda para modernização da sinalização.  

 Linha 12-Safira
– Entre 8h e 18h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na estação Tatuapé e, na estação Brás, circulam pela plataforma 6, devido ao alívio de tensão, execução de soldas, limpeza de faixa e carga/descarga/remanejamento de materiais.

– Das 20h até o fim da operação comercial, nas estações São Miguel Paulista e Jardim Helena-Vila Mara, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2. No trecho haverá carga/descarga/remanejamento de materiais.
 
Expresso Aeroporto
– O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação, devido às obras nas linhas 11-Coral e 12-Safira. No mesmo período, as partidas na estação Aeroporto-Guarulhos, sentido Palmeiras-Barra Funda, serão postergadas em oito minutos.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.  

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