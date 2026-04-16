Trânsito da região tem 20 mortes em março, com aumento de 17,6%

O trânsito das cidades do Alto Tietê registrou 20 mortes no mês de março deste ano, significando um aumento de 17,6% em relação aos 17 óbitos no mesmo mês do ano passado. Os dados são do Infosiga e foram divulgados pelo Detran nesta semana.

Cinco cidades tiveram aumento no número de mortes de um período para o outro, três tiveram queda e duas registraram o mesmo número.

Aumento

Suzano foi a cidade que teve o maior crescimento de um ano para o outro, saindo de dois óbitos para cinco. O aumento foi de 150%.

Arujá e Santa Isabel tiveram o mesmo crescimento: de 100%, ambos saindo de um para dois casos. Em Itaquá, o aumento foi de 50%, saltando de dois para três casos. Ferraz também teve aumento, saindo de zero para uma morte.

Queda

Salesópolis e Mogi foram as cidades que tiveram queda no número de mortes. Em Mogi, o número caiu de oito para cinco, uma queda de 37,5%. Em Salesópolis, os óbitos saíram de um para zero.

Igualdade

As cidades que não tiveram mudança nos registros foram Poá e Guararema, ambas com zero, e Biritiba Mirim, com dois.

Acidentes

O número de acidentes também cresceu nas cidades da região, saltando de 209 para 223, um aumento de 6,6%. As cidades que registraram aumento foram: Ferraz (de 6 para 14, crescimento de 133,3%); Biritiba (de 3 para 6, 100%); Suzano (de 33 para 45, 36,3%); Santa Isabel (de sete para nove, 28,5%); Arujá (de 15 para 19, 26,6%); e Itaquá (de 23 para 27, 17,3%).

As demais cidades tiveram queda: Salesópolis (de oito para zero); Guararema (de 11 para oito, 27%); Poá (de 21 para 18, 14,2%); e Mogi (de 82 para 77, 6%).