Mogi-Bertioga deve receber 219.548 carros no Feriado de Tiradentes

Entra em operação nesta sexta-feira (17) o plano estratégico da Concessionária Novo Litoral (CNL) para o feriado de Tiradentes nas rodovias da região com mais de 100 km de extensão sob responsabilidade da concessionária. Na Mogi-Bertioga são esperados 219.548 veículos no período.

Ao todo, mais de 850 mil veículos são esperados ao longo dos seis dias de operação em todas as rodovias, com início de maior movimentação a partir das 12 horas de sexta-feira.

O plano operacional prevê reforço de equipes e monitoramento contínuo, garantindo mais agilidade nos atendimentos e maior fluidez no trânsito.

A operação conta com atuação integrada com a Polícia Militar Rodoviária e a Artesp e será implantada em toda a malha administrada pela CNL, que inclui a SP-055, do Vale do Ribeira ao município de Bertioga, além das rodovias Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-98) e Pedro Eroles (Mogi-Dutra/SP-088).

Os usuários das rodovias administradas pela CNL contam com atendimento 24 horas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) e do telefone 0800 098 88 55, além de oito bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e equipes distribuídas estrategicamente ao longo das rodovias para garantir mais agilidade no atendimento de ocorrências.

Os motoristas que utilizarem a rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-098) contarão com o sistema reversível de ampliação de faixas, que poderá ser implantado na saída e no retorno do feriado, conforme a demanda nos períodos de maior movimento. A rodovia também terá restrição de circulação de veículos de carga de grande porte, conforme diretrizes dos órgãos competentes. As autorizações para transporte especial estarão suspensas entre 0h de 17 de abril e 0h de 22 de abril.

Na Rodovia Pedro Eroles (Mogi-Dutra/SP-088), a orientação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e evitem ultrapassagens indevidas, que podem resultar em colisões laterais ou traseiras.

Segurança e orientação

A concessionária reforça a importância da condução responsável. Respeitar a sinalização, manter distância segura, revisar as condições do veículo antes da viagem e evitar dirigir sob efeito de álcool são atitudes fundamentais para prevenir acidentes.