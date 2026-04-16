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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Região

Ferraz zera fila de espera por cirurgias de catarata

Município elimina demanda de mais de 700 pacientes e cirurgias realizadas com 100% de sucesso

16 abril 2026 - 18h37Por De Ferraz
Município elimina demanda de mais de 700 pacientes e cirurgias realizadas com 100% de sucessoMunicípio elimina demanda de mais de 700 pacientes e cirurgias realizadas com 100% de sucesso - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comemora os resultados expressivos do mutirão de catarata que está sendo realizado no município desde a segunda quinzena de dezembro de 2025. Ao completar três meses integrais de atividades, o programa já realizou 799 cirurgias de catarata, todas com 100% de sucesso, sem nenhuma complicação ou necessidade de reintervenção.

Além das cirurgias, foram realizadas 3.514 consultas com médico oftalmologista especialista e mais de 18 mil exames necessários para fechar o diagnóstico de catarata. O programa também já entregou 582 óculos aos pacientes que tiveram indicação para uso após o procedimento cirúrgico.

O mutirão surgiu com o objetivo de zerar a expressiva fila de espera que existia no município. Mais de 700 pessoas aguardavam por cirurgia de catarata, algumas desde 2023. Com a iniciativa, 100% dos casos que estavam na fila já foram atendidos e operados.

 "O tempo era um dos nossos objetivos principais. Precisávamos acelerar essa fila de espera e mudar a qualidade de vida dessas pessoas o quanto antes. Pacientes voltam a enxergar, melhoram significativamente a visão e recuperam suas atividades de vida diária, que estavam comprometidas pela doença. A mudança na qualidade de vida é total e autêntica", explica o Secretário Municipal de Saúde, Clécio Gonçalves. 

 A catarata é uma doença que causa opacidade no cristalino do olho, levando à perda progressiva da visão. Quando não tratada, pode causar cegueira. A cirurgia de catarata é o único tratamento eficaz e consiste na remoção do cristalino opaco e sua substituição por uma lente intraocular artificial, restaurando a visão do paciente.

O programa tem sido um ganho enorme para a saúde no município, proporcionando agilidade no atendimento e resolutividade para um problema que afetava centenas de ferrazenses.

 A porta de entrada para o mutirão de catarata é a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência de cada paciente. Quem já estava na fila de espera do SUS para consulta com especialista foi convocado diretamente pela regulação municipal. Para quem ainda não está na fila, o procedimento é o seguinte:
 
1. Procurar a UBS de referência
2. Agendar consulta com médico generalista (clínico geral)
3. O generalista avalia e, identificando a necessidade, encaminha para o oftalmologista
4. O paciente entra no fluxo do mutirão de catarata
 

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