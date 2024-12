Fisiatria oferece tratamentos que transformam a vida de pacientes com doenças crônicas

Cerca de 40% da população adulta brasileira, o equivalente a 57,4 milhões de pessoas, possui, pelo menos, uma doença crônica, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Ministério da Saúde. Os pacientes crônicos apresentam uma busca constante por tratamentos que proporcionem um maior grau de autonomia funcional e qualidade de vida.

Uma das áreas especializadas no tratamento de doenças crônicas é a Fisiatria, uma especialidade médica com abordagem integralista, que trata condições que limitam a mobilidade e o sistema neuromuscular. A Fisiatria oferece uma combinação de técnicas e diversos recursos modernos com abordagens tradicionais.

Esclarece a esse respeito a médica fisiatra Prof.ª Dra. Matilde Sposito, especialista em bloqueios neuroquímicos. “O paciente não deve necessariamente conviver com dores e sérias limitações. Existe tratamento! A Fisiatria atua exatamente na restauração dos movimentos, auxiliando a trazer o organismo a um determinado limite funcional”, observa a médica especialista.

Prof.ª Dra. Matilde ressalta que, por meio de abordagens personalizadas, examinando caso a caso, buscam-se alternativas para aliviar dores e reduzir uma série de desconfortos, que vão além do aspecto físico e impactam também na saúde emocional do paciente, podendo gerar estresse e angústia.

“Entre os métodos mais comuns, estão a acupuntura, os bloqueios neuroquímicos com toxina botulínica, que ajudam a controlar espasmos musculares e rigidez, terapias manuais, tratamentos off label e exercícios”, explica Dra. Matilde. A médica fisiatra salienta, também, que, frequentemente, outros profissionais de saúde colaboram no plano de tratamento, como fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais, para oferecer um cuidado abrangente e, portanto, eficaz para a promoção da saúde integral do paciente.

