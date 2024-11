Furusato Matsuri acontece neste final de semana com o melhor da cultura japonesa

A Associação dos Agricultores de Cocuera está finalizando os últimos preparativos para o 32º Furusato Matsuri, que acontecerá neste final de semana, dias 09 e 10 de novembro, na sua sede localizada na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4, no bairro do Cocuera, em Mogi das Cruzes. O festival recebe o público no sábado das 10 às 21 horas e no domingo das 10 às 19 horas.

Assim como nos anos anteriores, o Furusato Matsuri contará com uma programação repleta de atrações artísticas, incluindo apresentações de dança, música e a tradicional performance de taiko, que trará a energia dos tambores japoneses para o público.

Os visitantes também poderão desfrutar de uma praça de alimentação variada, com pratos típicos japoneses, e conhecer os produtos hortifrutigranjeiros locais, destacando a rica produção agrícola do Alto Tietê.

Com seus 32 anos de existência, o Furusato Matsuri celebra e valoriza as tradições japonesas, em um festival organizado para oferecer diversão para toda a família.

No palco principal mais de 20 artistas oferecem o melhor da cultura japonesa. Cantores nikkeis conhecidos na comunidade nipo-japonesa estarão presentes no festival, entre eles, Joe Hirata, Pamela Yuri, Fumie Okamoto, Shaka Shinde, Nami Kuniyoshi, Yuri Kataoka, Ricardo Nakaze, Florinda Nagai, Claudia Midori, Mayumi Takahashi, Gustavo Harano, Yumi Shiomi e o Grupo UCK. João Vitor Mafra (The Voice Kids) também está confirmado.

Para quem aprecia o ritmo forte dos tambores japoneses –chamados de taikos - haverá shows do Taiko e Odori do

Bunkyo de Mogi das Cruzes, do Ryuko Taiko – Grupo de Taiko Fukushima e Yuriki no Kizuna.

Os grupos de dança Hanabi e Shiawasse – ambos de Soran de Yosakoi Soran, Corpus Line, Rizumi Nakayoshi de Suzano e Danças Orientais completam a programação artística do festival.

Já quem gosta de anime, diversão não vai faltar com o show do Wota Club. As atrações de palco começam sempre às 10 horas e seguem até às 19h30 no sábado e 17h30 no domingo.

O evento recebe o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, projeto nº 828/2023. Mais informações pelo telefone 4792-2008.