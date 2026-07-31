GCM de Ferraz intensifica combate ao tráfico no bairro do Tanquinho

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta sexta-feira(31), uma operação no bairro Tanquinho, considerado uma das regiões prioritárias de atuação da corporação, para combater situações relacionadas ao tráfico de drogas e retirar barreiras que haviam sido instaladas em uma via para dificultar a entrada de viaturas.

A ação foi desencadeada após a GCM receber informações e registros sobre a obstrução da via. Durante a operação, as equipes foram até o local para verificar a situação e realizar a retirada das estruturas que impediam ou dificultavam o acesso.

Duas pessoas foram localizadas e abordadas durante a ação. A operação também contou com a participação do Canil da GCM, cujo cão auxiliou nas buscas realizadas na área.

Para a retirada das barreiras e a liberação da via, a GCM contou com o apoio da equipe de Serviços Urbanos. A atuação integrada permitiu recuperar o acesso ao trecho e reforçar a presença do Poder Público na região.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, destacou que a operação faz parte da atuação permanente da corporação nos bairros e reforçou a importância da presença da GCM em regiões prioritárias.

“A GCM está presente nos bairros e atuando de forma permanente para garantir mais segurança à população. O Tanquinho é uma das nossas regiões prioritárias e estamos intensificando a presença das equipes para enfrentar situações que comprometem a tranquilidade dos moradores. A retirada dessas barreiras é importante para garantir que nossas viaturas possam circular e que o Poder Público esteja presente onde precisa estar e para que os cidadãos possam circular com tranquilidade.”

A operação também contou com o trabalho integrado entre a GCM, o Canil e os Serviços Urbanos, reforçando a estratégia da Prefeitura de unir diferentes áreas da Administração para recuperar espaços e ampliar a segurança nos bairros.

A Guarda Civil de Ferraz mantém ações de patrulhamento e fiscalização em diferentes regiões do município, com atenção especial aos pontos considerados prioritários.