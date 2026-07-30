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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Região

Prefeitura de Arujá promove 'Pet Day' com programação especial para pets e tutores

Evento no Parque Cidade Natureza reúne palestra e inauguração de espaço dedicado aos animais; município também terá o 2º Aulão de Adestramento Canino gratuito

30 julho 2026 - 18h57Por de Arujá
Evento no Parque Cidade Natureza reúne palestra e inauguração de espaço dedicado aos animaisEvento no Parque Cidade Natureza reúne palestra e inauguração de espaço dedicado aos animais - (Foto: Divulgação/Arujá)

Arujá terá um dia dedicado aos animais de estimação e seus tutores. A Prefeitura Municipal promove o "Pet Day", evento gratuito que acontece neste sábado (1), no Parque Cidade Natureza, no Jordanópolis, reunindo atividades voltadas ao bem-estar animal, entretenimento e novidades para a cidade.


A programação tem início às 13h, com atividades abertas ao público. Às 13h30, os visitantes poderão participar de uma palestra com uma médica veterinária, com orientações sobre cuidados e saúde dos pets. Na sequência, às 14h30, é a vez da inauguração do 3º ParCão, novo espaço de lazer dedicado aos animais dentro do parque. Encerrando o dia, às 15h, o público conta com show musical de Aline e Sérgio.


Além da programação no Parque Cidade Natureza, a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, em parceria com a Guth Dog, também realizará o 2º Aulão Coletivo de Adestramento Canino gratuito. Após o sucesso da primeira edição, o encontro será realizado, também, neste 1º de agosto, às 10h, no Bosque do Real (Rua São Paulo, 711, Jardim Real), com técnicas práticas de comportamento para fortalecer a parceria entre tutores e seus cães.


As vagas para o aulão são limitadas e a inscrição deve ser feita por um responsável maior de 18 anos, passando por análise prévia. No dia do evento, o cão deve estar acompanhado por alguém com no mínimo 12 anos, sendo obrigatório o uso de guia durante toda a atividade.


Com iniciativas como essas, a gestão municipal reforça seu compromisso com o bem-estar animal e com a criação de espaços de convivência entre a população e seus pets.

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