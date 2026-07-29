Suzano reforça pavimentação na região sul com obras em 41 vias e investimento de R$ 15 milhões

A Prefeitura de Suzano está reforçando a pavimentação na região sul da cidade com obras em 41 vias públicas e investimento de R$ 15 milhões. O trabalho desenvolvido pela atual gestão municipal tem chegado aos bairros Recanto Feliz, Vila Júlia, Parque Mirim, Parque Alvorada, Parque Astúrias, Jardim Belém, Jardim Amazonas, Vila Real Santista, Parque Heroísmo e Vila Fátima.

Os serviços de infraestrutura viária estão levando asfalto pela primeira vez a muitas dessas localidades, aprimorando as condições de deslocamento e melhorando a qualidade de vida dos moradores, especialmente com as intervenções relacionadas à drenagem, que garantem escoamento das águas pluviais.

Nos últimos meses, o prefeito Pedro Ishi tem se reunido com lideranças locais para reforçar o compromisso da administração municipal com o distrito de Palmeiras, assim como tem cumprido uma agenda contínua de vistorias em cada um dos bairros contemplados, para zelar pela qualidade dos serviços.

As obras

Neste mês de julho, foram iniciados os serviços que vão garantir pavimentação de 730 metros da rua Geraldo Miranda, no bairro Chácara Estância Paulista, após serem finalizadas as etapas preparatórias, que incluem construção de guias e sarjetas, implantação de drenagem subterrânea, preparação da sub-base e da base.

No período, também começaram obras nas ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva, no bairro Recanto Feliz, que precedem as intervenções que vão chegar na Travessa Crispim Adelino Cardoso, na Vila Júlia; e na rua Manaus, no Parque Mirim, previstas para agosto, totalizando 600 metros de extensão, com investimento de R$ 672.358,00.

O cronograma de ações prevê a construção de guias, sarjetas, base e sub-base, que antecederão a etapa final de pavimentação. O trabalho será complementado com os serviços de zeladoria, sinalização e iluminação, que garantirão mais qualidade de vida e segurança para todos que trafegam pelos bairros.

Há cerca de um mês, o trabalho começou no Parque Alvorada, para contemplar as ruas Independência, Liberdade e Palácio, a partir de um investimento de R$ 1.894.200,00, que garantirão ainda implantação de sistema de drenagem pluvial, troca de solo, construção de guias e sarjetas e aplicação do pavimento asfáltico.

Também no início deste semestre, os serviços foram iniciados no Parque Astúrias para beneficiar as ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza. O projeto prevê construção de guias e sarjetas, base, sub-base e obras de drenagem, que antecederão a etapa final de pavimentação, com o piso intertravado que será instalado nas vias, a partir de um investimento de R$ 2,2 milhões.

Neste bairro, a prefeitura já havia garantido no ano passado, a entrega das obras de pavimentação com piso intertravado que foram implementadas na rua Marija Asakeviciene Mendes, por meio de um investimento de R$ 748.178,21, necessário para conclusão de todas as etapas planejadas neste acesso, com serviços preliminares que incluíram reforço de solo e base de brita com rachão.

No final de junho deste ano, foi confirmada a autorização para o início de pavimentação da rua Antônio Binotti, no Jardim Belém. A intervenção contemplará aproximadamente 500 metros de extensão da via, com implantação de pavimento asfáltico, guias e sarjetas.

Em maio, tiveram início intervenções nas ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição, nos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista. No perímetro que envolve o deslocamento pelas cinco vias contempladas, será proporcionada a pavimentação em uma área total de 5.160 metros quadrados (m²) de vias, execução de drenagem pluvial, implantação de 1.650 metros de guias e sarjetas e melhorias estruturais em 869 metros de extensão. Ao todo será investido R$ 1,2 milhão.

Também seguem em andamento as obras de infraestrutura viária no Parque Heroísmo, que beneficiarão as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e rua Dez. A pavimentação ocorrerá em uma área de 3.697,15 metros quadrados (m²), com execução de guias e sarjetas numa extensão de 814,61 metros, e de sarjetão numa área de 142,58 m²; além de instalação de tubos de concreto para o sistema de drenagem em 484,50 metros. Ainda serão instaladas 24 unidades de bocas de lobo duplas, e reformadas outras cinco unidades, por meio de um investimento R$ 3.430.126,00.

As vias que estão recebendo pavimentação se integram àquelas que já passaram por requalificação asfáltica, do bairro Vila Fátima. Nesta localidade, foram contempladas as ruas Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Paulo e São Marcos. Além da aplicação da nova capa asfáltica, os serviços incluíram melhorias no sistema de drenagem, guias e sarjetas, com um investimento superior a R$ 4,9 milhões.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a transformação que tem sido proporcionada na infraestrutura viária de Palmeiras é um marco para a cidade. “São 41 ruas, onze bairros e um investimento superior a R$ 15 milhões. Os números mostram que estamos empenhando esforços para melhorar a qualidade de vida da população com obras de pavimentação, que garantem mais agilidade nos deslocamentos e mais segurança para todos”, ressaltou o chefe do Executivo.