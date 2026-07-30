Fiscais de Meio Ambiente apreendem mais duas caçambas irregulares

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano apreendeu, nesta quinta-feira (30/07), mais duas caçambas que estavam operando de forma irregular no município. As ocorrências foram registradas nos bairros Sesc e Jardim Realce.

Embora pertencessem a empresas devidamente cadastradas, os equipamentos estavam sendo utilizados sem a emissão do Controle de Transporte de Resíduos Eletrônico (CTR-E), documento obrigatório para exercer esta atividade.

As caçambas foram recolhidas durante ações de fiscalização promovidas pela pasta. Com as duas novas apreensões, Suzano contabiliza 12 equipamentos retirados das ruas por irregularidades desde o início deste ano.

O CTR-E permite identificar a origem dos resíduos, a empresa responsável pelo transporte e o local de destinação, contribuindo para evitar descartes irregulares.

O secretário André Chiang destacou que a fiscalização busca garantir evitar prejuízos ambientais. “A emissão do CTR-E é fundamental para que o município acompanhe todo o trajeto dos resíduos, desde a coleta até a destinação final. Vamos manter as fiscalizações para coibir irregularidades e assegurar que as empresas atuem de acordo com a legislação, protegendo o meio ambiente e a população”, afirmou.