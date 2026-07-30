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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Cidades

Fiscais de Meio Ambiente apreendem mais duas caçambas irregulares

Somente neste ano, 12 contentores já foram retirados das ruas pela secretaria por irregularidades

30 julho 2026 - 17h59Por De Suzano
Fiscais de Meio Ambiente apreendem mais duas caçambas irregularesFiscais de Meio Ambiente apreendem mais duas caçambas irregulares - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano apreendeu, nesta quinta-feira (30/07), mais duas caçambas que estavam operando de forma irregular no município. As ocorrências foram registradas nos bairros Sesc e Jardim Realce.

Embora pertencessem a empresas devidamente cadastradas, os equipamentos estavam sendo utilizados sem a emissão do Controle de Transporte de Resíduos Eletrônico (CTR-E), documento obrigatório para exercer esta atividade.

As caçambas foram recolhidas durante ações de fiscalização promovidas pela pasta. Com as duas novas apreensões, Suzano contabiliza 12 equipamentos retirados das ruas por irregularidades desde o início deste ano.

O CTR-E permite identificar a origem dos resíduos, a empresa responsável pelo transporte e o local de destinação, contribuindo para evitar descartes irregulares.

O secretário André Chiang destacou que a fiscalização busca garantir evitar prejuízos ambientais. “A emissão do CTR-E é fundamental para que o município acompanhe todo o trajeto dos resíduos, desde a coleta até a destinação final. Vamos manter as fiscalizações para coibir irregularidades e assegurar que as empresas atuem de acordo com a legislação, protegendo o meio ambiente e a população”, afirmou.

 

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