Condemat+ recebe secretário executivo da Secretaria da Educação do Estado e conquista apoio da pasta

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) recebeu nesta quinta-feira (30), em Mogi das Cruzes, o secretário executivo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Vinícius Neiva, para tratar de políticas públicas educacionais com os prefeitos e autoridades da região.



Durante o encontro, Vinícius Neiva recebeu um ofício com demandas dos municípios consorciados e, na sequência, apresentou aos gestores algumas iniciativas do Estado que podem contribuir para a melhoria da gestão educacional de forma prática e imediata. Entre elas, a implantação do sistema de roteirização e monitoramento por GPS do transporte escolar e da distribuição da merenda, ferramenta que permitirá otimizar rotas, aumentar a eficiência operacional e reduzir custos com deslocamentos.



O secretário também anunciou a possibilidade de implementação de novos cursos técnicos alinhados às vocações econômicas e às demandas profissionais de cada município, ampliando as oportunidades de qualificação para os estudantes e fortalecendo a formação de mão de obra de acordo com o desenvolvimento regional.



Outra iniciativa apresentada pelo executivo aos consorciados foi um plano de ações integradas entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com foco na prevenção e redução da violência no ambiente escolar, por meio da articulação entre as pastas.



“Estou à disposição dos municípios do Condemat+. O que a gente percebeu é que educação não se faz sozinho. O aluno que hoje é do Estado é um munícipe. O aluno que hoje é de vocês, daqui a pouco, será nosso e continuará sendo um munícipe. Então, a gente dá as mãos e constrói essa política junto. A gente precisa de ações conjuntas”, destacou Neiva.



O secretário recebeu das mãos do prefeito de Arujá e presidente do Condemat+, Luís Camargo, um ofício com as principais demandas dos municípios na área da Educação e se comprometeu a analisá-las com o corpo técnico da pasta para ajudar nas prioridades definidas por cada cidade. As reivindicações apresentadas pedem a revisão dos valores repassados pelo Estado para os convênios de merenda e de transporte escolar, considerados defasados pelas administrações municipais, além da definição de um cronograma para atendimento das solicitações registradas no Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP), que contemplam obras e investimentos em infraestrutura escolar, ampliação de creches, cobertura de quadras, mobiliário, equipamentos tecnológicos e de robótica, climatização, uniformes e veículos escolares.



“É muito importante a gente ter essa conversa com o secretário aqui hoje. Principalmente, por trazer essa questão da roteirização do transporte, do GPS, acho que vai ajudar a gente demais, e também sobre a questão do Ensino Técnico, que será muito interessante a gente se debruçar um pouco mais sobre isso. Fica aqui o meu pedido para que a Câmara Técnica avalie esses dois temas como prioritários”, ressaltou o presidente.



Participaram do encontro o prefeito de Suzano e vice-presidente do Condemat+, Pedro Ishi, o prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior, o Inho, a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio, o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, o prefeito de Santa Branca, Adriano Levorin, o vice-prefeito de Biritiba Mirim, Evandro Toshiyuki Omura, o vice-prefeito de Guararema, Odvane Rodrigues da Silva, o vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Rogério Tarento, além de secretários municipais de Educação.