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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Cidades

ACE Suzano confirma 11° 'Liquida Suzano Autos' para o mês de agosto 

Evento no Parque Max Feffer deverá ocorrer entre os dias 27 e 30 de agosto com centenas de opções de veículos e serviços

30 julho 2026 - 18h05Por da Reportagem Local
ACE Suzano confirma 11° 'Liquida Suzano Autos' para o mês de agosto ACE Suzano confirma 11° 'Liquida Suzano Autos' para o mês de agosto  - (Foto: Divulgação)

A Associação Empresarial e Comercial (ACE) de Suzano confirmou a realização de mais uma edição do "Liquida Suzano Autos" para este mês de agosto, entre os dias 27 e 30 (de quinta-feira a domingo), no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 9 às 20 horas.

A 11ª edição de um dos mais tradicionais e aguardados feirões do setor automobilístico da região volta a ser realizado pela ACE Suzano em parceria com a MP Feiras e Eventos, com apoio do Banco Bradesco, para promover o varejo específico com centenas de veículos disponibilizados e uma infinidade de serviços ao público.

Este será o segundo feirão promovido pela gestão do presidente Cristiano Homan. Em maio deste ano, foram milhares de visitantes ao longo dos quatro dias de ação com ofertas de automóveis e motocicletas em 16 estandes, tendo ainda praça de alimentação e serviços. A expectativa é repetir o modelo e replicar o sucesso das edições anteriores.

De acordo com Homan, a expectativa para agosto, no Mês dos Pais, é manter o modelo de sucesso com a participação dos lojistas parceiros. “O vínculo familiar é muito poderoso e, pensando nesta oportunidade de presentear, teremos ofertas exclusivas e condições especiais que os lojistas estarão oferecendo, sendo uma grande chance para quem deseja trocar de carro ou finalmente ter um veículo próprio”, explicou.

Para mais informações ou sanar dúvidas, a ACE Suzano presta atendimento pelo telefone (11) 4744-8400 e pelo WhatsApp (11) 96665-8471. Também é possível entrar em contato pelo site (acesuzano.com.br) ou realizar uma visita presencial na sede da associação, localizada na rua Presidente Rodrigues Alves, 157, na região central de Suzano.

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