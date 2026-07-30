Priscila anuncia revitalização de praças em evento dos 100 anos da estação

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, anunciou nesta quinta-feira (30), durante evento dos 100 anos da estação de trem, um pacote de obras, que inclui a revitalização das praças e do calçadão.



A prefeita quer iniciar obras de revitalização da Praça da Independência com drenagem, iluminação e paisagismo; Praça da Bíblia (revitalização do piso, iluminação e paisagismo com rampa de acessibilidade); Praça Afonso Carlos Fernandes, (revitalização do piso, iluminação e paisagismo com pergolado); Calçadão da XV de novembro (revitalização do piso, novas canaletas de drenagem, iluminação e paisagismo); Praça na Rua Francisco Sperando (construção de quadra poliesportiva, playground, calistenia, iluminação e paisagismo).



Entre as outras ações, estão a entrega da cidade 100% em lâmpadas de LED até dezembro.



A prefeita também reforçou as obras que já estão em vigor, como por exemplo, o projeto de recapeamento asfáltico da cidade. “Aproximadamente 20 bairros de nossa cidade serão contemplados e R$ 20 milhões destinados ao recapeamento asfáltico”, comentou.



OBRAS DO SISTEMA DE DRENAGEM



A prefeita também pontuou as obras que envolvem sistemas de drenagem, acessibilidade, paisagismo e iluminação. “Queremos que tudo isso estimule os nossos comerciantes, e que sobretudo, marque o local que carrega nossa história”, disse.



ESTAÇÃO DE TREM



Ainda durante a solenidade, a prefeita aproveitou o momento para relembrar a história e a importância da estação ferroviária para a cidade.



“A estação é mais antiga que a emancipação do município. O que fez com que a cidade crescesse em volta deste local”, destacou.



Entre os presentes na celebração, estiveram secretários do município, como a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, o secretário de Comunicação Social de Ferraz, Lisandro Frederico, a coordenadora-executiva da Secretaria Municipal de Comunicação Social, Cristina Gomes, o presidente do Rotary Club de Ferraz, Orlando Rodrigues Filho, vereadores do município, e o presidente da Câmara de Ferraz, Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro.