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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Região

Priscila anuncia revitalização de praças em evento dos 100 anos da estação

Estação de Ferraz completou 100 anos. Evento na Praça dos Expedicionários marcou o evento nesta quinta-feira

30 julho 2026 - 19h34Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
EVENTO DO CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DE FERRAZ Contou com a presença da prefeitura e autoridadesEVENTO DO CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DE FERRAZ Contou com a presença da prefeitura e autoridades - (Foto: Isis Katarine/Secom Ferraz)

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, anunciou nesta quinta-feira (30), durante evento dos 100 anos da estação de trem, um pacote de obras, que inclui a revitalização das praças e do calçadão.


A prefeita quer iniciar obras de revitalização da Praça da Independência com drenagem, iluminação e paisagismo; Praça da Bíblia (revitalização do piso, iluminação e paisagismo com rampa de acessibilidade); Praça Afonso Carlos Fernandes, (revitalização do piso, iluminação e paisagismo com pergolado); Calçadão da XV de novembro (revitalização do piso, novas canaletas de drenagem, iluminação e paisagismo); Praça na Rua Francisco Sperando (construção de quadra poliesportiva, playground, calistenia, iluminação e paisagismo).


Entre as outras ações, estão a entrega da cidade 100% em lâmpadas de LED até dezembro.


A prefeita também reforçou as obras que já estão em vigor, como por exemplo, o projeto de recapeamento asfáltico da cidade. “Aproximadamente 20 bairros de nossa cidade serão contemplados e R$ 20 milhões destinados ao recapeamento asfáltico”, comentou.


OBRAS DO SISTEMA DE DRENAGEM


A prefeita também pontuou as obras que envolvem sistemas de drenagem, acessibilidade, paisagismo e iluminação. “Queremos que tudo isso estimule os nossos comerciantes, e que sobretudo, marque o local que carrega nossa história”, disse.


ESTAÇÃO DE TREM


Ainda durante a solenidade, a prefeita aproveitou o momento para relembrar a história e a importância da estação ferroviária para a cidade. 


“A estação é mais antiga que a emancipação do município. O que fez com que a cidade crescesse em volta deste local”, destacou.


Entre os presentes na celebração, estiveram secretários do município, como a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, o secretário de Comunicação Social de Ferraz, Lisandro Frederico, a coordenadora-executiva da Secretaria Municipal de Comunicação Social, Cristina Gomes, o presidente do Rotary Club de Ferraz, Orlando Rodrigues Filho, vereadores do município, e o presidente da Câmara de Ferraz, Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro. 

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