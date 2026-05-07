Governador faz 'Caravana 3D' com 4 inaugurações e anúncio de R$ 1,3 bi na região nesta sexta

O governador Tarcísio de Freitas dá início nesta sexta-feira (8) à Caravana 3D - Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo no Alto Tietê. Até sábado (9), a 10ª edição da ação do governo estadual leva uma série de investimentos e entregas para municípios da região. A primeira agenda, às 9 horas, contempla a entrega da nova ala de UTI adulto e a ampliação do serviço de hemodiálise do Hospital Geral de Itaquaquecetuba.

A programação em Suzano, que tem início às 11 horas, conta com descerramento de placa inaugural da Fatec, entrega de obras de saneamento e inauguração do novo Serviço de Hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê.

Investimento em saneamento

Durante a Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, nesta sexta-feira, o Governo de São Paulo entrega as novas infraestruturas de esgotamento sanitário nos municípios de Itaquaquecetuba e Suzano, no Alto Tietê. O conjunto de obras, executado pela Sabesp, soma mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos e contempla a implantação de 181,9 km de tubulações e a operacionalização de estações elevatórias estratégicas para a despoluição de afluentes do Rio Tietê. Em Itaquaquecetuba, as entregas beneficiarão 322 mil moradores. Foram implantados 140 km de tubulações, ampliando a coleta e permitindo o encaminhamento de esgoto para tratamento, além da instalação da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Jaguari, com capacidade de bombear 570 litros por segundo.

Já em Suzano, o investimento de R$ 281 milhões garantiu a execução de 41,9 km de novas redes de esgoto e a operacionalização da EEE ITI-16, instalada dentro da ETE Suzano. Serão beneficiados, aproximadamente, 116 mil pessoas. Com tecnologia de bombas parafuso e amplia a capacidade de tratamento em mais de 600 litros por segundo, atendendo também os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá.