Poá realiza audiência para discutir planos de arborização urbana e conservação da Mata Atlântica

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, promove no próximo dia 12 de maio, às 13h30, uma audiência pública na Câmara Municipal para debater o Plano de Arborização Urbana e o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica. A iniciativa tem como objetivo ampliar o diálogo com a sociedade civil e assegurar que os projetos atendam às demandas e expectativas da população.

A ação integra os avanços do programa Poá Mais Verde, que apresenta instrumentos estratégicos de gestão ambiental voltados à conservação e recuperação da vegetação nativa, além da melhoria da qualidade de vida urbana. O Plano da Mata Atlântica está alinhado à legislação federal de proteção do bioma, enquanto o Plano de Arborização Urbana trata do planejamento, manejo e expansão das árvores em áreas urbanas.

Os planos, que podem ser acessados no site da Prefeitura de Poá (https://poa.sp.gov.br/cidade/noticias/meio-ambiente-e-recursos-naturais/), representam um avanço significativo para o município, permitindo o mapeamento da vegetação urbana, a definição de espécies mais adequadas para plantio e o estabelecimento de diretrizes para poda, manejo e remoção de árvores. Além disso, incentivam o envolvimento direto da população na adoção e cuidado com áreas verdes.

O Plano de Arborização Urbana segue as diretrizes do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU), apresentado durante a COP 30, em Belém do Pará. Entre as metas, está a adoção da chamada “Regra 3-30-300”, referência internacional que prevê que cada cidadão tenha visão de ao menos três árvores a partir de sua residência, que cada bairro alcance no mínimo 30% de cobertura arbórea e que todos estejam a, no máximo, 300 metros de uma área verde.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, a construção participativa é fundamental para a efetividade das políticas públicas ambientais. “Estamos estruturando ferramentas técnicas essenciais para o desenvolvimento sustentável da cidade, mas é indispensável ouvir a população. A participação popular fortalece o planejamento e garante que as ações reflitam as reais necessidades do município”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou a importância da iniciativa como marco na política ambiental do município. “Estamos dando um passo estratégico para consolidar uma cidade mais sustentável, com planejamento técnico e participação social. Esses planos vão orientar o crescimento urbano com responsabilidade ambiental e qualidade de vida para a população”, afirmou.