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Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
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Região

Mutirão de Emprego aproxima trabalhadores de oportunidades em Ferraz

Ação promovida pela Prefeitura reuniu atendimento, orientações profissionais e vagas de emprego para moradores em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho

07 maio 2026 - 19h07Por de Ferraz
Mutirão de Emprego aproxima trabalhadores de oportunidades em FerrazMutirão de Emprego aproxima trabalhadores de oportunidades em Ferraz - (Foto: Isis Katherine/Secom Ferraz)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura realizou nesta quinta-feira (7) um mutirão de empregos voltado aos moradores que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A ação aconteceu na Associação Comercial de Ferraz, na Rua Bruno Altafim, 26, no Sítio Paredão.

Com distribuição de senhas a partir das 8h30, o atendimento reuniu candidatos interessados em novas oportunidades profissionais e em orientações para fortalecer a preparação para processos seletivos. A iniciativa teve como foco ampliar o acesso da população às vagas disponíveis e promover a conexão entre trabalhadores e empresas.

Além do encaminhamento para oportunidades de emprego, o mutirão também ofereceu oficinas e orientações práticas voltadas ao desenvolvimento profissional. Os participantes receberam dicas sobre elaboração de currículo, postura adequada em entrevistas e estratégias para melhorar o desempenho na busca por uma vaga no mercado de trabalho.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, ações como esta reforçam o compromisso da administração municipal com a geração de oportunidades e o fortalecimento da empregabilidade no município. "Nosso objetivo é aproximar a população das oportunidades disponíveis e, ao mesmo tempo, oferecer suporte para que os candidatos estejam mais preparados para os processos seletivos. O mutirão é uma ferramenta importante para fomentar a empregabilidade e contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade", destacou o secretário.
 

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