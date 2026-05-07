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Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
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Região

Poá inicia recapeamento asfáltico na Rua Hermógenes La Regina

Serviços incluem remoção de bloquetes, troca de sarjetas e aplicação de novo pavimento em toda a extensão da via localizada na região central

07 maio 2026 - 19h40Por de Poá
Poá inicia recapeamento asfáltico na Rua Hermógenes La ReginaPoá inicia recapeamento asfáltico na Rua Hermógenes La Regina - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Obras, iniciou o recapeamento asfáltico da Rua Hermógenes La Regina, localizada na região central da cidade. A intervenção inclui a remoção do piso intertravado (bloquetes de concreto), a substituição das sarjetas em ambos os lados da via e a aplicação de novo pavimento em toda a extensão da rua, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Nesta primeira fase, estão sendo removidas as sarjetas atuais, sendo necessárias algumas ações de interdição temporária da via. Na etapa seguinte, com a remoção dos bloquetes, precisará passar por interdições mais longas para o avanço da obra. Nesses períodos, os motoristas deverão utilizar vias alternativas, garantindo a execução adequada dos serviços.

Segundo o secretário municipal de Obras, Adriano Panão, a intervenção representa um investimento estratégico na infraestrutura viária do município. “A pavimentação de qualidade em uma via central como esta é fundamental para garantir um tráfego mais seguro, organizado e eficiente. Teremos momentos de interdição, mas elas estão sendo devidamente sinalizadas e acompanhados por agentes de trânsito, que estão orientando os motoristas, minimizando qualquer transtorno”, explicou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que, embora a obra possa causar alterações temporárias no trânsito, os benefícios serão duradouros para a população. “Intervenções desse porte podem modificar a rotina da região, mas as melhorias que trarão serão permanentes. Uma pavimentação adequada garante mais segurança viária para quem dirige e para quem caminha, melhora a fluidez do trânsito e valoriza toda a infraestrutura urbana, beneficiando moradores, comerciantes e visitantes da cidade”, afirmou.

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