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Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
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Saúde

Maternidade mogiana deve realizar 2 mil atendimentos e 400 partos por mês

Equipamento será inaugurado neste sábado (09), quando fase de transição é iniciada

07 maio 2026 - 19h56Por Laura Barcelos - de Mogi
Prefeita Mara Bertaiolli apresentou prédio à imprensaPrefeita Mara Bertaiolli apresentou prédio à imprensa - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, em Mogi das Cruzes, deve realizar 2 mil atendimentos e 400 partos por mês, segundo a Prefeitura de Mogi. O equipamento, com cerca de R$ 95,8 milhões de investimento, foi apresentado nesta quinta-feira (07) e será inaugurado neste sábado (09), com início dos atendimentos previstos para o dia 25 de maio.

“Nossa equipe de saúde tem trabalhado para trazer o melhor para nossa população. Tudo foi feito com muita dedicação. Além de um prédio totalmente reformado, com móveis e equipamentos de última geração, o nosso corpo clínico, nossos funcionários, junto do Instituto Alemão Oswaldo Cruz, vão trazer o cuidado e acolhimento a cada mãe e a cada criança. Aqui nasce o futuro e Mogi”, destacou a prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli.

Com sete andares, 90 leitos, dez salas de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal e dez de UTI semi-intensivas e quatro salas cirúrgicas, o complexo hospitalar é voltado ao atendimento integral de gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos. O investimento total é de R$ 95,8 milhões, sendo R$ 38,8 mi para construção e R$ 57 mi para implantação. A unidade conta com convênio com o Estado de R$ 35,8 milhões anuais.

O complexo terá o gerenciamento e operacionalização da Organização Social de Saúde (OSS) Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Ishaoc) e terá um custo operacional de R$ 6,3 milhões, sendo R$ 2,9 milhões pagos pelo estado e R$ 3,3 milhões pela prefeitura.

“A implantação da maternidade foi planejada e organizada de forma responsável e assistencialmente segura para nossas mães e bebês. Tudo seguindo as boas práticas para a implantação de serviços de baixa, média e alta complexidade”, comentou a secretária de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi.

Faseamento

A inauguração oficial do prédio acontece neste sábado (09), com início dos serviços aos pacientes com o programa Mãe Mogiana no dia 25 deste mês. O atendimento multidisciplinar inclui ginecologia e obstetrícia, pediatria, nutrição, fonoaudiologia, assistência social, vacinação, pré-natal de alto risco desde o 1º dia e pré-natal de baixo risco a partir da 30º semana.

Em agosto a maternidade irá realizar os primeiros partos, com atendimentos nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal e alojamento conjunto.

Já em setembro o complexo estará funcionando completamente, com pronto atendimento obstétrico, partos de alto risco e todos os serviços em plena capacidade.

Enquanto estiver ocorrendo a fase de transição, os partos continuam acontecendo na Santa Casa de Misericórdia de Mogi. “Esse faseamento é importante para que não haja desassistência às nossas gestantes e bebês, tudo será feito de forma segura. Inclusive, o município terá um custo a mais para manter os dois serviços abertos até que tudo seja feito de forma extremamente segura e responsável”, explicou a secretária de saúde.

Estrutura

O prédio está dividido em sete andares. O térreo conta com central Mãe Mogiana, com ambulatório onde acontecem as consultas e exames especializados; Sala Lilás, para acolhimento a vítimas de violência; observação; emergência; e pronto atendimento obstétrico.

O 1º andar abriga as alas administrativas, banco de leite humano e central de material esterilizado; O 2º conta com salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), salas cirúrgicas, recuperação pós-anestésica (RPA) e janela da vida; no 3º estão as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal e adulta e a unidade de cuidados intermediários neonatais; no 4º andar ficam os alojamentos conjuntos (mãe e bebê), unidade de cuidado intermediário e neonatal canguru; já o 5º andar abriga, também, alojamento conjunto (mãe e bebê) e cirurgias ginecológicas e pediátricas.

A maternidade possui quatro acessos independentes, divididos em urgência, ambulância, internação e ambulatório. Além disso, a chamada “Janela da Vida” permitirá que as famílias assistam ao parto com tecnologia e privacidade. “Todas as pessoas que pisarem aqui serão acolhidas e tratadas com muito cuidado e seriedade”, finalizou a prefeita.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito de Mogi, Téo Cusatis; o secretário adjunto de Saúde e Bem-Estar, Luiz Bot; e o gestor médico e relacionamento institucional do Ishaoc, Caio Genovez Medina.

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