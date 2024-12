Guararema Sem Pagar terá início no dia 1º de janeiro de 2025 com transporte gratuito

A partir do dia 1º de janeiro de 2025 o transporte público municipal será completamente gratuito em Guararema. Isso é possível por meio do Programa Guararema Sem Pagar, que traz gratuidade nas passagens, renovação da frota de ônibus, novos itinerários e horários, mais agilidade e conforto para todos.

Toda a operação do Guararema Sem Pagar é custeada pela Prefeitura de Guararema, que conta com recursos já alocados para este fim. Ou seja: o contrato com a empresa responsável pela operação dos ônibus é custeado única e exclusivamente pela Administração Municipal, sem necessidade de pagamentos por parte dos usuários finais, que também não precisam comprovar residência ou utilização cartões.

Atualmente, 19 ônibus circulam pelo município. Com o Guararema Sem Pagar serão 38, sendo 21 veículos zero quilômetro. Além disso, passa a operar um novo sistema de itinerários, com a implementação de linhas exclusivas para transporte escolar das Redes Municipal e Estadual de Ensino e ainda novos terminais provisórios nas regiões Norte e Sul.

“O Guararema Sem Pagar é um sonho que está sendo realizado. Desde o primeiro dia eu e todo o nosso time estamos trabalhando para que isso aconteça. E agora vai virar realidade: o pãozinho quente no café da manhã dos moradores está garantido, pois não será mais preciso pagar a passagem de ônibus em Guararema”, afirma o prefeito de Guararema, o Zé.

Enquanto há linhas-tronco que ligam terminais de maneira direta, há linhas que circulam em ruas dentro de cada um dos bairros. Por exemplo a linha tronco 001 liga o Terminal Rodoviário “Eduardo Ramires”, no bairro Ipiranga, diretamente à UBS Lambari. Já para circular dentro do bairro Lambari, devem ser utilizadas as linhas 01, 02, 03, 08 e 08A, que conectam a UBS Lambari aos bairros Guanabara (via Parateí), Fukushima (via Roseira), Parque Agrinco (via Barbosa), Cerejeira e Cerejeira (via Takamori).

“Graças à boa saúde financeira da Prefeitura e a uma sucessão de boas gestões iniciadas com os hoje deputados André do Prado e Marcio Alvino, hoje podemos entregar muitos benefícios aos moradores, que passam a ter mais qualidade no transporte público ao mesmo tempo em que recebem também a gratuidade. O que estamos fazendo é cuidar de gente, da nossa gente”, avalia o prefeito de Guararema, o Zé.

Todos os detalhes – incluindo um mapa dos novos itinerários – estão disponíveis em sempagar.guararema.sp.gov.br. Informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp da empresa responsável, ATT Transportes - (11) 95071-5213 e junto ao Departamento de Trânsito da Prefeitura de Guararema, que atende pelo telefone (11) 4693-7415 das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira.