Hapvida inova com plataforma digital de capacitação para profissionais da saúde

Comprometida com a excelência no atendimento e o desenvolvimento de seus profissionais, a Hapvida NotreDame Intermédica, maior empresa de saúde da América Latina, investe cada vez mais na formação de seus profissionais para mantê-los atualizados e oferecer a seus pacientes excelência assistencial. Nesse sentido, uma nova plataforma digital, a ConectaMED, possibilita capacitação contínua e permite que a empresa tenha um ecossistema completo de apoio ao médico.

Com conteúdo elaborado por especialistas renomados, a ferramenta oferece um catálogo de cursos de formação, por meio do módulo Conecta Aprendizagem, que disponibiliza diversas opções de conteúdos voltados às áreas clínicas, diagnósticas e hospitalares. Por meio do sistema, profissionais podem acessar conteúdos de alto nível técnico, com foco na atualização e no aprimoramento do conhecimento em áreas cruciais.

Em Emergências, os treinamentos abordam temas como AVC, dor torácica e radiografia em urgências, enfatizando a tomada de decisão rápida e manejo adequado. No âmbito do Diagnóstico por Imagem, destacam-se cursos sobre ultrassonografia, radiologia e protocolos de rastreamento de condições complexas. Em Infectologia, são oferecidos treinamentos sobre o manejo de infecções, incluindo leptospirose, dengue e sepse, além de atualizações no uso de antimicrobianos.

Na Hematologia e Oncologia, os cursos abordam tópicos como anemia pré-operatória e outras condições relevantes. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) inclui discussões sobre acolhimento, cuidados paliativos e humanização no atendimento intensivo. Em paralelo, na Ginecologia e Obstetrícia, por exemplo, o curso permite aos médicos se manterem atualizados com as últimas inovações e boas práticas da especialidade.

Além dos cursos, a ConectaMED conta com uma biblioteca que reúne materiais científicos atualizados, servindo como consulta e apoio à rotina de trabalho. Ao fim de cada curso, os participantes recebem um certificado.

“Acreditamos que o aprendizado contínuo é essencial para acompanhar a evolução da Medicina e oferecer o melhor cuidado aos pacientes. Nossa plataforma foi desenvolvida para ser um ponto de convergência entre conhecimento e prática, fortalecendo a atuação de nossos médicos e demais profissionais de saúde. Apenas em 2024, capacitamos seis mil médicos. A nossa meta para o próximo ano é ultrapassar 10 mil profissionais”, destaca a diretora de Educação Corporativa da Hapvida, Lara Paiva.

Nesse sentido, ao longo de sua trajetória, a Hapvida vem estreitando o relacionamento e aprimorando a comunicação com os médicos de todo o Brasil. Além dos benefícios acadêmicos, a plataforma fomenta o relacionamento entre os profissionais, criando uma rede colaborativa que incentiva a troca de experiências e o crescimento mútuo.

"Somos a única operadora do país a oferecer uma plataforma que proporciona ensino contínuo e promove um canal interativo, facilitando a troca de informações e fortalecendo os vínculos entre os profissionais de saúde. Essa inovação é um reflexo do nosso compromisso em apoiar médicos e pacientes de forma cada vez mais eficaz e conectada”, contextualiza a vice-presidente de Marketing e Odontologia, Jaqueline Sena.

Ainda de acordo com a VP, investir em Educação, por meio da Inovação e Tecnologia, é uma questão estratégica para a Hapvida e um compromisso com a sociedade. “Profissionais mais preparados refletem diretamente em um atendimento mais humano, ágil e eficiente”, complementa.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

