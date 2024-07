Hapvida NotreDame Intermédica seleciona novas startups para programa de inovação aberta

O Explora 2024, programa de inovação aberta da Hapvida NotreDame Intermédica, pretende atrair startups de todo o Brasil com o objetivo de encontrar soluções para problemas do ecossistema de saúde. Nesta terceira edição, serão três desafios: automação de contratos, simulação de práticas assistenciais e otimização de performance da farmácia hospitalar.

As inscrições para o programa vão até o dia 12 de julho e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/InscricaoExplora2024. “É importante que se candidatem startups com um certo nível de maturidade tecnológica e de negócio, com produtos minimamente validados, já que existe possibilidade de contratação a partir de resultados positivos e compatibilidade mútua”, destaca Ana Carolina Cândido, head de Inovação Aberta da Hapvida NDI.

Para o vice-presidente de Tecnologia e Inovação da Hapvida NDI, Kleber Linhares, esta é uma oportunidade para que bons projetos tecnológicos no mercado sejam colocados em prática na maior empresa de saúde da América Latina, com quase 16 milhões de beneficiários.

“Escolhemos desafios que são estratégicos para nossa companhia, para que possamos entregar a mais alta qualidade assistencial aos nossos pacientes. Estamos de portas abertas para criar conexões que nos permitam solucionar desafios complexos por meio da tecnologia e da inovação”, afirma o executivo.

Explora

A primeira edição do programa foi realizada em 2020 e reuniu 90 inscritos. Em 2023, foram 114 inscrições. Nas duas, foram postos cinco desafios. Desta vez, a curadoria dos três temas foi feita a partir de meses de levantamento com as vice-presidências da companhia. As escolhas vieram dos setores de Operações, Logística e Jurídico.

Ana Carolina Cândido espera atingir um montante ainda maior de inscrições neste ano. “Tal como a empresa, queremos chegar a mais lugares, incentivando e integrando o ecossistema de inovação do Brasil. A expectativa é crescer em número de inscritos, mas também buscamos qualidade”.

Uma das vencedoras da primeira edição do Explora foi a Beehome, que propôs a criação de uma rede social corporativa. Ela está em funcionamento para todos os colaboradores da Hapvida NDI e foi apelidada de “Nossa Gente”.

“A Hapvida NDI é uma das maiores empresas do Brasil em todos os segmentos. É uma referência nacional. Ter sido a escolhida na concorrência, entregar o projeto e vê-lo implantado com sucesso trouxe, além de visibilidade, ainda mais credibilidade para a plataforma. Hoje, ainda seguimos colhendo frutos da parceria: empresas do mesmo porte se sentem seguras em contratar o Beehome”, afirma o CEO da empresa, Erik Ramalho.

A fase de pilotos dura cerca de três meses. As startups escolhidas recebem até R$ 30 mil para arcar com os custos. “A jornada é rápida e exige bastante da startup, por isso ela precisa de robustez tecnológica e que a solução esteja pronta, para que a gente consiga conectar com a realidade da nossa empresa, que tem cerca de 68 mil colaboradores”, explica a head de Inovação Aberta.

Para outras informações sobre o programa Explora, acesse o link: https://www2.gndi.com.br/web/landingpage/explora.