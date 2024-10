Hospital Santana reforça prevenção do câncer de mama

Com o objetivo de intensificar cada vez mais a prevenção do câncer de mama, o Hospital Santana, localizado em Mogi das Cruzes (SP), mobilizou seus colaboradores para reforçar as ações referentes ao Outubro Rosa.

Em vários ambientes da instituição de saúde, que pertence à rede de atendimento da Hapvida NotreDame Intermédica, os integrantes das equipes foram vestidos com camisetas rosas, o que chamou a atenção de pacientes e acompanhantes.

“A prevenção está em suas mãos!” foi a frase que marcou o espaço destinado à iniciativa. “Ficamos muito satisfeitos com a participação de todos, demonstrando com união, leveza e envolvimento a necessidade permanente de atenção a esse assunto tão importante”, destacou o diretor Felipe Albuquerque.

Ele ressaltou ainda a colocação de um espelho para incentivar o autocuidado, fundamental no diagnóstico precoce, aliado do sucesso no tratamento. A Hapvida NotreDame Intermédica promove uma série de ações do Outubro Rosa em suas unidades.