Instituto Vox aponta Diogo Pernoca em 1º com 36,6% das intenções de voto

Pesquisa do Instituto Vox, publicada nesta terça-feira, aponta Diogo Pernoca (Podemos) na liderança para a Prefeitura de Poá. No cenário estimulado, o candidato aparece com 36,6% das intenções de voto.

O ex-vereador Saulo Souza (PP) aparece em segundo, com 22,3%. Flávia Verdugo (PL) é a terceira, com 13,6%.

Geraldinho do Sindicato (PSB) é o quarto, com 7,4% dos votos. Fecham a lista Professor Franklin (Rede), com 3,1%; Carlos Setsuo (PSDB) fecha com 2,7%.

Em branco ou nulo somam 8,5%.

Não sabe ou está indeciso são 5,8%.

Rejeição

A rejeição dos candidatos também foram computadas na pesquisa do Instituto Vox.

Saulo Souza aparece, no cenário estimulado, em primeiro com a maior rejeição, somando 21,5%.

Geraldinho do Sindicato é o segundo, com 20,3%, seguido pela Flávia Verdugo com 18,8%.

Diogo Pernoca é o quarto, com 15,5%.

Carlos Setsuo é o seguinte, com 13,4%. E o Professor Franklin fecha a lista com 5,8%.

Não rejeita nenhum soma 1,2% e não sabem soma 3,5%.

Aprovação da atual gestão

A Vox perguntou aos eleitores a aprovação da atual legislação.

Rejeitam 69,2% do eleitorado. Aprovam outros 18,6%. E não sabem 12,2%.

Perfil do eleitorado

O perfil dos eleitores ouvidos pela pesquisa segue de 16 anos até acima de 69 anos.

A maioria es´ta concentrada entre 45 e 59 anos, que soma 26,4%. Em seguida está a faixa entre 35 a 44 anos, com 21,1% e 25 a 34 anos, com 20,7%.

Cerca de 42,8% tem o ensino médio completo.

Em seguida, com 14,7%, estão os com ensino médio incompleto. Com ensino fundamento incompleto soma 13,4%.

Pelo menos 84,7% tem até dois salários mínimos.

Metodologia

O levantamento do Instituto Vox ouviu 484 pessoas e foi realizado no dia 29 de setembro.

O grau de confiança da pesquisa, que foi divulgada nesta semana, é de 95%, e a margem de erro é de 4,45 pontos percentuais para mais ou para menos.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-03479/2024.

A pesquisa foi contratada pelo jornal News Times