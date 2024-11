Itaquá aplica prova para avaliar aprendizado

A Secretaria de Educação, por meio do Centro Municipal de Avaliação Educacional de Itaquaquecetuba (CMAEI), aplicou na terça (5) e quarta-feira (6) uma avaliação de aprendizagem nos estudantes do ensino fundamental com o intuito de acompanhar seu processo educativo e auxiliar no desenvolvimento.

Para garantir a organização e facilitar o manuseio dos materiais, os cadernos de avaliação foram entregues lacrados e identificados por cores distintas para cada ano letivo: amarelo para o 1º, azul para o 2º, laranja para o 3º, cinza para o 4º e branco para o 5º.

No primeiro dia foi aplicada a avaliação de língua portuguesa e, no dia seguinte, de matemática. As provas foram realizadas durante o período regular de aula, com duração máxima de três horas. O registro de presença foi feito online na plataforma Central de Registros Educacionais (CRE), facilitando a identificação de estudantes ausentes.

Além disso, em parceria com o Departamento de Educação Especial (DEE), estudantes com deficiência receberam atendimento especializado e avaliações adaptadas com a ampliação de fonte para baixa visão e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para surdos.

A iniciativa busca verificar o desempenho dos estudantes e a realidade educacional a fim de possibilitar a consecução de políticas públicas, identificar as necessidades individuais e avaliar o impacto das ações implementadas.

"Iniciamos as avaliações do 4º bimestre e essa é uma ferramenta fundamental para alcançarmos os resultados que queremos para a educação do município. Dessa forma, o trabalho se torna mais assertivo e os estudantes conquistam um melhor desempenho nos estudos", destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

"Itaquá agora pode contar com um equipamento que possibilita a avaliação das crianças. O CMAEI é estratégico para monitorar os resultados da aprendizagem e preparar os estudantes para um futuro brilhante", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.