Itaquá confirma nona morte por dengue e região chega a 57 óbitos

Itaquaquecetuba confirmou a nona morte por dengue neste ano, segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo. Com isso, a região do Alto Tietê totaliza 57 óbitos em 2024, situação que reforça a preocupação com o avanço da doença.

As cidades da região intensificaram o monitoramento e realizam ações de prevenção para conter a proliferação do mosquito transmissor.

Mogi das Cruzes registra o maior número de mortes, com 23 óbitos. Suzano vem em seguida, com 11 mortes, e Itaquaquecetuba aparece com nove. Poá contabiliza quatro óbitos, enquanto Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim têm três cada. Santa Isabel e Guararema registram duas mortes cada uma. Até o momento, Arujá e Salesópolis não contabilizaram óbitos pela doença neste ano.

Casos

O Alto Tietê soma aproximadamente 51 mil casos de dengue em 2024, segundo o painel. Mogi lidera, com 11,2 mil casos, seguido de Suzano, que registra 9,1 mil. Ferraz ultrapassa Itaquá e ocupa o terceiro lugar, com 8,9 mil casos, enquanto Itaquá aparece com 6,2 mil registros. Poá contabiliza 6 mil casos.

Santa Isabel ocupa a sexta posição, com 4,5 mil ocorrências, seguida por Arujá, com 2 mil, Biritiba Mirim, com 1,8 mil, Guararema, com 1.095 casos, e Salesópolis, com 337 casos.