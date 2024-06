Itaquá faz mapeamento hidrológico e sobrevvo com drone de áreas de risco

O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Itaquaquecetuba segue, nesta quinta-feira (13), com o cronograma de ações desenvolvido para o projeto. Sete bairros estão sendo contemplados com atividades de mapeamento de risco hidrológico e sobrevoo de drone. A ideia é identificar áreas suscetíveis a desastres decorrentes de eventos naturais.



O mapeamento começou no Jardim Coqueiro pela manhã e, na parte da tarde, ocorre no Jardim Karine. O trabalho é realizado em parceria entre técnicos da prefeitura e uma equipe multidisciplinar de geólogos, sociólogos e engenheiros da Unicamp, instituição parceira no PMRR.



As equipes também realizaram sobrevoos de drone nos bairros Jardim Joandra, Jardim Tropical, Parque Viviane e Chácara Dona Escolástica com o objetivo de obter uma visão mais abrangente das áreas, facilitando a identificação e análise dos pontos críticos.



"Estamos fazendo o mapeamento geológico e hidrológico do município, propondo medidas de intervenção. O PMRR vai aperfeiçoar as políticas públicas de prevenção em áreas de risco, que já estão em andamento desde 2021, e que agora ganha mais força", disse o coordenador da Defesa Civil de Itaquá, Anderson Marchiori.



"Vamos seguir implementando estratégias de prevenção e mitigação de riscos. É importante pensar e construir uma cidade de maneira inteligente e alinhada às medidas sustentáveis para que a população não seja punida no futuro", completou o prefeito Eduardo Boigues.