Itaquá Music Fest anuncia César Menotti e Fabiano no lugar de Zé Neto e Cristiano

A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano se apresentará no Itaquá Music Fest, em Itaquaquecetuba, no dia 7 de setembro (sábado), em substituição a Zé Neto e Cristiano. A MP Promoções, organizadora do evento, confirmou a nova agenda neste sábado (24/8). Com depressão e síndrome do pânico, Zé Neto cancelou todos os shows com o parceiro Cristiano pelos próximos 90 dias.

A nova atração escolhida para se apresentar no palco do Itaquá Music Fest é uma velha conhecida dos fãs de sertanejo. Com mais de 20 anos de estrada, os irmãos César Menotti e Fabiano colecionam inúmeros sucessos, como “Leilão”, “Ciumenta”, “Retrato”, “Tentei te Esquecer” e “Como um Anjo” - só para citar alguns.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), se solidarizou, em suas redes sociais, com os artistas que deixaram a agenda oficial do festival, desejando a Zé Neto pronta recuperação, ao passo em que também comemorou a confirmação de César Menotti e Fabiano na grade do maior rodeio de portas abertas do Brasil:

“Desejamos uma rápida recuperação ao cantor Zé Neto, que, no ano passado, abrilhantou, e muito, o evento. Queríamos muito ele e o Cristiano de volta. Mas com saúde não se brinca. Entendemos a necessidade do cancelamento do show em Itaquá. A MP, face a isso, trabalhou, prontamente, para a substituição dos artistas. Itaquá vibra pela escolha de César Menotti e Fabiano. Será uma grande alegria para todos comemorarem o aniversário da cidade com essa dupla incrível".

Com grandes atrações musicais e provas de rodeio, o Itaquá Music Fest acontecerá nos dias 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro, ao lado do Itaquá Park Shopping, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane, com acesso próximo ao número 1.355. O festival é bancado 100% pela iniciativa privada.

Além de César Menotti e Fabiano, vão se apresentar no evento Bruno e Marrone, o grupo Menos é Mais, Dilsinho, Luan Santana, Péricles, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, DJ Maju Santana, Xand Avião e Jorge e Mateus.

Ingressos solidários



A troca solidária de alimentos não-perecíveis por ingressos para a pista já começou e seguirá até 30/8, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Fundo Social de Solidariedade de Itaquá (rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 - Vila Virgínia) e no Museu Municipal (praça Padre João Álvares, 49 - Centro). Outro ponto de troca é o Itaquá Park Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 - Jardim Adriane), com arrecadação todos os dias, das 10h30 às 20h.

Cada dia de evento terá ingresso para a pista mediante à doação de alimentos específicos. Para ver Bruno e Marrone e o grupo Menos é Mais, no dia 6, a troca é por 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. No dia 7, para assistir aos shows de César Menotti e Fabiano e Dilsinho, a doação é de 2 pacotes de macarrão e 2 pacotes de molho de tomate.

No dia 8, com Luan Santana e Péricles, a entrada será trocada por 1 quilo de café. Para o dia 13, com Wesley Safadão e Pedro Sampaio, o ingresso vale 1 quilo de açúcar e 1 litro de óleo. No encerramento, dia 14, com DJ Maju Santana, Xand Avião e Jorge e Mateus, a doação é de 1 pacote de leite em pó de 400g. Os alimentos devem ter validade mínima de 30 dias e é importante se atentar às quantidades solicitadas.

Ingressos para o festival também podem ser adquiridos no site oficial do evento (www.itaquamusicfest.com.br), com valores variando de R$ 20 para pista a R$ 260 para camarote. Crianças até 10 anos têm entrada gratuita.