Itaquá Park Shopping promove CarnaPark gratuito para toda a família

O Itaquá Park Shopping realiza, gratuitamente, o CarnaPark, evento de Carnaval voltado para toda a família, nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. A programação inclui atividades para adultos e crianças, com atrações musicais, aulas de dança e brincadeiras infantis.

No dia 14 de fevereiro, às 15h, na Entrada 2, o professor de Zumba Super Piu comanda um aulão aberto ao público de todas as idades. É recomendado o uso de roupas e calçados confortáveis. Já no dia 17 de fevereiro, às 18h30, a Praça de Alimentação recebe a Banda Cólica Renal, que apresenta um show em tributo aos Mamonas Assassinas.

Para o público infantil, o shopping preparou uma programação especial nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 14h às 18h, na Entrada 2, próxima ao supermercado Nagumo. As crianças poderão participar de bailinho kids, pintura facial, futebol de sabão e brincar nos brinquedos infláveis. Todas as atividades são gratuitas e não é necessário realizar inscrição. É recomendado que para o futebol de sabão, as crianças tragam uma troca de roupa, enquanto para o bailinho kids, venham com sua fantasia de Carnaval. O evento conta com o apoio da Natura e La' Femme.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, Loja de moda Caedu e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na estrada municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais.

• Linhas Municipais:

o 01 - Marengo - Estação de Itaquá

o 02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

o 05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

o 15 - CDHU via Shopping

o 16 - Vila Augusta -Estação de Itaquá

o 29 - Terra Prometida v/Shopping - Centro

o 34 - Fortuna - Manoel Feio

• Linhas Intermunicipais:

o 332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

o 332VP1 - Suzano (Estação Suzano)