Itaquá promove Dia D de vacinação contra a poliomielite neste sábado

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba vai realizar, neste sábado (8), o Dia D de vacinação contra a poliomielite. As aplicações vão ocorrer nas unidades de saúde e dois pontos volantes. É necessário apresentar RG, CPF e cartão vacinal.



Nas UBSs, as aplicações serão das 8h às 17h, assim como nos postos volantes que serão instalados no Recanto Mônica, na Escola Estadual Mario Martins Pereira (rua Mombuca, 177), e no prédio da ETEC (rua Cambará Orli, 866). O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95%.



Neste momento, o grupo prioritário é composto por crianças de 2 a 6 meses que recebem a vacina injetável, além do reforço para crianças de 1 ano e 3 meses a menores de 5 anos, que recebem a vacina oral, conhecida como gotinha.



"A vacinação contra a poliomielite é crucial para manter erradicada uma doença que pode causar paralisia permanente e até mesmo a morte. É um ato de responsabilidade coletiva", destacou a secretária de Saúde, Kelly Gasparini.



"Estamos ampliando nossas ações para alcançar as crianças que ainda não receberam a vacina. Essa é a forma eficaz de prevenção para garantir que futuras gerações cresçam livres do risco de paralisia infantil", completou o prefeito Eduardo Boigues.



Endereço das UBSs



América (av. Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500); Caiuby (estr. dos Índios, 1.125); Jardim do Carmo (r. Jaú, 26); Josely (r. Floresta, 43); Maragogipe (r. Paulistania, 95); Marengo (av. Gonçalves Dias, 651); Monte Belo (r. Arujá, 25); Morro Branco (r. Rio Grande do Sul, 585).



Nicea/Louzada (r. Diamante, 181); Odete (r. Visconde de Taunay, 270); Paineira (r. Serra do Paranapiacaba, 380); Pequeno Coração (r. Vasco da Gama, 201); Piratininga (r. Teófilo Braga, 147) e Fortuna (estr. do Campo Limpo, 658).