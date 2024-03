Itaquá terá polos de vacinação contra a dengue neste sábado

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba vai realizar, neste sábado (9), um mutirão de vacinação contra a dengue. Serão disponibilizados dois polos em supermercados de grande movimento na cidade, locais estratégicos selecionados pela pasta. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal em crianças de 10 e 11 anos.

As vacinas serão aplicadas das 8h às 15h no Takahashi (avenida Ítalo Adami, 800 - Vila Ursulina) e no Shibata (rua Piraju, 499 - Vila Monte Belo). As crianças devem estar acompanhadas pelo responsável legal, com comprovante de residência, carteira de vacinação e RG.

"O combate à dengue segue implacável em Itaquá. Estamos reforçando diariamente a importância dos pais e responsáveis levarem as crianças para receberem a vacina. Em breve vamos ampliar o público-alvo para alcançar ainda mais pessoas", explicou a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Primeira cidade do estado a vacinar contra a dengue, Itaquá aplicou, até o momento, 2.440 doses entre as 10.960 que tem como meta. Um percentual de 22,26% de alcance. Além da vacinação das 7h30 às 16h em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Caiuby e Odete é oferecido horário estendido até as 20h de segunda a sexta-feira.

"Continuaremos pautados pelo cuidado com a população, principalmente quando envolve a saúde e o combate à dengue. Estamos fazendo nosso trabalho visitando os bairros e ampliando o monitoramento, mas é necessário que a população faça a sua parte levando as crianças para a vacinação", completou o prefeito Eduardo Boigues.