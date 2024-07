Iza anuncia fim de relacionamento com Yuri Lima após suposta traição

A cantora Iza, de 33 anos, anunciou, nesta quarta-feira (10), o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol do Mirassol, Yuri Lima, de 29 anos, após descobrir uma traição.

O ex-casal anunciou a gravidez da primeira filha Nala, no início de abril de 2024. Eles namoravam desde janeiro de 2023.

Em um vídeo publicado na rede social da cantora, ela comunicou o término não só para seus seguidores, como também para o ex-namorado, que não sabia até então sobre a decisão da famosa.

“Eu queria pedir pra vocês respeitarem o meu momento, afinal de contas estou grávida, e nunca pensei em passar por isso. Resolvi vir aqui falar que estou bem, na medida do possível. (…) Ele me traiu — não acredito que estou falando isso. Ele mantinha contato com uma pessoa que ele já se envolveu. E, para mim, isso já é uma quebra de confiança enorme!”, afirmou Iza.

Na publicação, a cantora diz que recebeu prints de conversas entre o jogador e a amante. Yuri mantinha contato com uma mulher com quem já tinha se envolvido, e a cantora descobriu o caso quando a outra tentou vender informações a R$ 30 mil para páginas de fofoca.

"Circo mesmo de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer. Isso é inevitável. Então resolvi vir aqui falar. Falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir para que você respeite o meu momento mesmo, porque isso é tudo que eu vou falar”, finalizou.