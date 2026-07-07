Jornalista Laércio Ribeiro morre aos 71 anos

O jornalista Laércio Ribeiro faleceu na manhã desta terça-feira (7), aos 71 anos.

Com uma trajetória marcante no jornal ‘O Diário de Mogi’, era especialista em jornalismo policial e se destacou pela cobertura de importantes acontecimentos na região do Alto Tietê.



O velório terá início às 15h desta terça-feira (7), na Rua Antônio Nascimento Costa, 51, Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O sepultamento será realizado na quarta-feira (8), às 9h, no Cemitério da Saudade, localizado na Rua Capitão Joaquim de Melo Freire, 900, também em Mogi das Cruzes.