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Jornal Diário de Suzano - 07/07/2026
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Luto

Jornalista Laércio Ribeiro morre aos 71 anos

07 julho 2026 - 13h23Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

O jornalista Laércio Ribeiro faleceu na manhã desta terça-feira (7), aos 71 anos.
Com uma trajetória marcante no jornal ‘O Diário de Mogi’, era especialista em jornalismo policial e se destacou pela cobertura de importantes acontecimentos na região do Alto Tietê.


O velório terá início às 15h desta terça-feira (7), na Rua Antônio Nascimento Costa, 51, Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O sepultamento será realizado na quarta-feira (8), às 9h, no Cemitério da Saudade, localizado na Rua Capitão Joaquim de Melo Freire, 900, também em Mogi das Cruzes.

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