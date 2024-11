Leilão da Concessão das Linhas 11, 12 e 13 acontece em março de 2025

O leilão de concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o "Lote do Alto Tietê", está previsto para ocorrer em março de 2025.

Na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou o processo de licitação de operação e administração das linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para a iniciativa privada No total, 12 estações da região serão privatizadas.

A medida foi publicada no Dário Oficial do Estado no dia 14 de novembro. A concessão é de 25 anos e a data da licitação ainda não foi definida. As linhas 11 e 12 cortam o Alto Tietê. A Linha 13, ou Expresso Aeroporto, conecta os passageiros da Estação Palmeiras-Barra Funda até as proximidades do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A empresa vencedora assumirá a gestão das linhas e será responsável por uma série de investimentos e melhorias. Segundo a Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI), o edital de concessão está em fase final de elaboração e deve ser publicado ainda neste mês. Uma das exigências do governo estadual é que a empresa vencedora invista R$ 13,3 bilhões durante o período de concessão, com foco na ampliação do conforto e da acessibilidade para os passageiros, incluindo a construção de novas estações nas três linhas. A concessionária também deverá construir dez novas estações, além de modernizar e reconstruir estações existentes, requalificar a infraestrutura e atualizar os sistemas de operação. Ao todo, estão previstos R$ 13,3 bilhões em investimentos em um trecho de 124 km, sendo 22,6 km de expansão da malha atual e melhorias em equipamentos, rede aérea, via permanente e sistema de sinalização.

Na Linha 11-Coral, estão previstas reformas nas estações Palmeiras-Barra Funda, Luz, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Dom Bosco, José Bonifácio, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. O projeto inclui também a reconstrução das estações Estudantes, Jundiapeba e Mogi das Cruzes, além da extensão da linha até o distrito de César de Souza, uma demanda antiga da população local.

Para a Linha 12-Safira, que atende o trajeto Brás-Calmon Viana, haverá reformas nas estações USP Leste, Comendador Ermelino, São Miguel Paulista, Jardim Helena/Vila Mara, Itaim Paulista e Jardim Romano. A Estação Calmon Viana será expandida em 2,7 km até Suzano, o que permitirá integração com a Linha 11-Coral. A Estação Itaquaquecetuba será reconstruída.