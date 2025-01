Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM estão paralisadas na região devido às chuvas nesta sexta

EM ATUALIZAÇÃO

As linhas de trem da CPTM 11- Coral e 12- Safira, que atendem o Alto Tietê, foram afetadas pelas chuvas que caíram na região nesta sexta-feira (24).

O sistema Paese foi acionado para toda a Linha Safira e parte da Coral, conforme notificou a Companhia. Circulam nas redes sociais vídeos de várias estações de trem e de metrô alagadas por causa da chuva.

Segundo o portal da Companhia, a Linha 11-Coral chegou a operar parcialmente, apenas entre as estações Luz e Tatuapé. Por volta das 19 horas, a CPTM informou que a circulação dos trens está sendo feita realizada em velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Tatuapé.

Já a linha 12-Safira, que passa por Itaquá, chegou a ser totalmente paralisada, em toda sua extensão. Em nova atualização os trens não circulavam entre as estações Brás e Tatuapé e entre Engeheiro Goulart a São Miguel Paulista. O sistema de ônibus Paese segue acionado para atender os passageiros nos trechos.

Por nota, a CPTM confirmou que além das duas linhas da região, a 7-Rubi, 10-Turquesa, também sofreram alterações. Na Linha 7-Rubi, circulação de trens entre as Estações Campo Limpo Paulista e Botujuru está sendo feita com velocidade reduzida, desde às 16h44

Linha 10-Turquesa desde às 17h com circulação de trens interrompida entre as estações Brás e Tamanduateí, devido a pontos de alagamento no trecho. O sistema de Ônibus Paese foi acionado para atender os passageiros no trecho interrompido.

Linha 13-Jade - Desde às 17h, o serviço do Expresso Aeroporto está interrompido.

Metrô

A estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna do Metrô de São Paulo foi alagada na tarde desta sexta-feira (24), devido às fortes chuvas que atingem a capital, alterando o atendimento na Linha 1-Azul.

Os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Santana e Tucuruvi, prejudicando a operação também em Jardim São Paulo e Parada Inglesa.