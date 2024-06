Mais de 385 mil contribuintes declaram o IR; número supera expectativa da Receita

Pelo menos 385.790 contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda (IR) no Alto Tietê em 2024. O número foi 0,64 % maior do que o total previsto pela Receita Federal, que era de 383.335.

O prazo para fazer a declaração terminou na última sexta-feira (31), e, ao todo, 385.790 declarações foram enviadas. Os dados são da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos. A maioria das cidades receberam mais declarações do que o esperado.

A previsão é calculada com base no número de declarações entregues no ano passado, que foram 366.856. Na comparação entre um ano e outro, houve um aumento de 4,81%.

Suzano entregou 77.257 declarações, superando o esperado da Receita, que era 76.421. Itaquaquecetuba vem na sequência com 66.228 declarações entregues, era esperado 64.437. Ferraz ficou em terceiro lugar com 36.308 declarações, a Receita esperava 35.641.

Poá está em quarto lugar com 28.626 IR entregues, a expectativa era de 27.363.

Arujá segue com 25.280 declarações; Biritiba Mirim entregou 4.633 e Salesópolis 2.769 foram declarados.

Na região, apenas Guararema, Mogi das Cruzes e Santa Isabel não superaram a previsão de declarações para 2024.

A entrega é obrigatória. Quem não entregou dentro do prazo deverá pagar uma multa no valor de R$ 165,74, podendo chegar a 20% de todo o imposto devido. O valor pode ser pago através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), emitido pelo sistema.

Além disso, o contribuinte fica com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) “sujo”. Quem enviou o documento com erros, pode realizar a declaração retificadora. Neste caso, o contribuinte não estará sujeito ao pagamento de multa.