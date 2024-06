'Mapa da Saúde' aponta 961 adolescentes grávidas; 19 têm 14 anos ou menos

Quase mil adolescentes (961) grávidas, com idades que variam entre 14 e 19 anos, são acompanhadas nas cidades do Alto Tietê pelas secretarias de Saúde.

O DS realizou um levantamento, que batizou de “Mapa da Saúde”, durante toda a semana. Consultou as prefeituras para verificar as ações desenvolvidas.

Das jovens grávidas, ao menos, 19 delas têm 14 anos ou menos.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde promove o “Cola no SUS”, que está dentro da linha de cuidado do adolescente e por meio do qual ocorrem encontros periódicos nas unidades de saúde, para que elas possam entender como funcionam os serviços e como acessá-los. A iniciativa também faz parte da formação da Guarda Mirim, por exemplo. Essas atividades com os profissionais de Saúde acontecem tanto na instituição como nas unidades de Atenção Básica. E, para efetuar o planejamento familiar, Suzano disponibiliza três tipos de medicação injetável, dois tipos de pílulas, preservativos feminino e masculino, pílula do dia seguinte, DIU e o implante subdérmico (Implanon).

“Quando a adolescente está grávida e inicia o pré-natal, ela é direcionada para o atendimento de alto risco, além de a unidade de saúde afastar qualquer tipo de violência sexual que ela possa ter sofrido”.

Em Suzano, são acompanhadas hoje, pela rede municipal de Atenção Básica, 118 adolescentes, sendo quatro de 14 anos; 14 de 15 anos; 23 de 16 anos; 34 de 17 anos; e 43 de 18 anos.

As orientações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e os direitos reprodutivos são feitas nas unidades de saúde. Algumas, como a Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, têm grupo ativo de adolescentes. Os encontros são conduzidos por uma equipe multidisciplinar com enfermeiro, médico e psicólogo.

Em Guararema, as adolescentes gestantes são acompanhadas pela Unidade de Saúde e quando necessário são acompanhadas no Pré-natal de Alto risco municipal e/ou externo.

Em Guararema, 20 adolescentes de 15 a 19 anos são acompanhadas.

São realizadas ações em espaços públicos frequentados pelos jovens, tanto meninos, quanto meninas, com conteúdos apresentados de maneira lúdica mas de modo que não diminua a importância e até mesmo gravidade do tema.

Em Itaquá, a Prefeitura informou que são contabilizadas 149 gestantes adolescentes no município.

O acompanhamento é feito nas UBSs, que ofertam testes rápidos de gravidez, orientações de planejamento familiar e, caso positivo, fazem o pré-natal, assim como o encaminhamento em casos de alto risco.

As orientações quanto prevenção da gravidez na adolescência são realizadas em todas as unidades de saúde, bem como nas escolas.

Além disso, no mês de setembro acontece a Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na Adolescência buscando sua prevenção, além de incentivar e propagar o programa de planejamento familiar ou reprodutivo, prevenir infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e diminuir as situações de exclusão social decorrente da gravidez precoce.

Em Mogi das Cruzes, o acompanhamento é feito nas unidades de saúde ou com encaminhamento para o Pró-Mulher, onde funciona o ambulatório de alto risco, dependendo do caso e da necessidade.

Em 2023, foram registrados 471 casos de gravidez na adolescência, sendo com 11 menos de 14 anos e 460 entre 15 e 19 anos.

As ações preventivas são feitas nas unidades de saúde por meio de grupos educativos e também nas escolas e outros núcleos de atendimento à comunidade.

Em Arujá, são acompanhadas 57 gestantes adolescentes. Em relação aos atendimentos é feito o acolhimento voluntário no serviço de Psicologia e, a critério técnico, o encaminhamento no serviço de alto risco, quando couber.

Com relação à prevenção, a saúde municipal desenvolve ações de orientação e conscientização, em especial no mês de fevereiro, em harmonia com o a Lei nº 13.798/2019, quando foi instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência.

Em Ferraz de Vasconcelos, todas as UBS possuem acolhimentos, grupos e ações voltadas para prevenção de gravidez na adolescência e orientações sexuais.

Atualmente temos 41 adolescentes em acompanhamento de pré-natal nas UBS. Sendo 14 anos (uma), 15 anos (11); 16 anos (6) e 17 anos (23).

Em todas as UBS e Serviços de Saúde do município e Projeto Juntos na Prevenção parceria com Estado e Educação.

Em Poá, são acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde 105 gestantes de 11 a 19 anos.

As orientações são oferecidas pela equipe de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde do município.