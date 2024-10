Mara Bertaiolli é eleita prefeita de Mogi com 51,08% dos votos

Mara Bertaiolli (PL) foi eleita prefeita em Mogi das Cruzes no primeiro turno. Com 100% das urnas apuradas, a candidata teve 113.271 votos, que representam 51,08% dos votos válidos.

O atual prefeito Caio Cunha (Podemos), que concorreu à reeleição, ficou em 2º, com 31,15% ou 69.065 votos. Rodrigo Valverde (PT) recebeu 36.811 votos, que significam 16,60%. Professora Sheila Mantovanni (Mobiliza) teve 1.453 votos ou 0,66% e Doutor Roberto Rodrigues recebeu 1.151 votos ou 0,52%.

Após a confirmação da eleição, Mara discursou em frente a apoiadores e agradeceu a seu esposo, Marco Bertaiolli, ex-prefeito e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). "Queria agradecer muito por esse momento. Primeiro ao Marco, que sempre me incentivou, falou 'não podemos deixar nossa cidade do jeito que está' e é esse amor e respeito que ele tem por Mogi. Não acredito, mas vamos voltar a cuidar da nossa cidade", disse.

A prefeita eleita agradeceu a sua família e a família do seu vice, Téo Cusatis. "Queria agradecer o melhor secretário de Saúde da nossa cidade, meu vice-prefeito. Vamos dar dignidade, saúde, educação, segurança e o mais importante: vamos devolver o amor pela nossa cidade. Eu e o Téo só ficamos fortes porque todos nossos familiares ficaram do nosso lado todos os dias, com nossos medos, inseguranças. Vamos honrar cada voto e cada abraço que recebemos", continuou.

Mara aproveitou para alfinetar seus adversários, que passaram a campanha afirmando que ela era inexperiente. "Agora é comemorar, trabalhar muito e fazer a nossa cidade ser comandada por uma mulher inexperiente".

Téo Cusatis, vice-prefeito eleito, afirmou que os encontros nos bairros continuarão sendo feitos por Mara e equipe. "Vamos colocar Mogi na rota do desenvolvimento e vamos fazer nossa cidade voltar a ser feliz. Temos certeza disso porque quem está conosco é só pessoa do bem. Na Prefeitura só vai ter gente do bem, só quem gosta da cidade. Vamos ter orgulho da nossa cidade".

O vice-prefeito eleito finalizou falando sobre ter um olhar para os bairros mais carentes da cidade. "O compromisso que temos é de olhar para os bairros mais carentes. As pessoas que mais precisam vão sentir o poder público chegando. Foi para isso que fomos eleitos. Não apenas para o centro, mas sim para os bairros que mais precisam. Podem anotar: vamos ter orgulho da nossa cidade", finalizou.