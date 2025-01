Mara Bertaiolli é empossada e fala em 'reconstruir Mogi'

A prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), foi empossada na tarde desta quarta-feira (1°), em cerimônia realizada na Câmara Municipal. Também foram empossados o vice-prefeito, Téo Cusatis (PSD), e os 23 vereadores eleitos no último pleito.

Durante o seu discurso, Mara Bertaiolli falou em “reconstruir Mogi” e adiantou os primeiros passos da gestão. De acordo com a prefeita, a situação financeira é “preocupante”. Ela adiantou que assinará um decreto para instituir um regime administrativo para reestruturação financeira da Prefeitura. Além disso, criará um comitê para gestão da crise, que será chefiado por Téo Cusatis. Entre as tarefas do comitê, estão a revisão de contratos e financiamentos da Prefeitura.

“A situação econômica da prefeitura é muito preocupante. Sabia que teria dificuldade quando aceitei o convite do meu partido. Assinarei o decreto que institui o regime administrativo especial, destinado à reestruturação financeira da prefeitura e a criar o comitê gestor da crise. O comitê vai rever todos os contratos, financiamentos e serviços da prefeituras, bem como analisar os restos a pagar que estamos recebendo”, afirmou Mara.

Segundo a prefeita, também será feito uma reforma na estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo Municipal, criando as secretarias da Mulher e da Longevidade. “Nosso plano sempre teve como base um planejamento estratégico e de cidade moderna, que visam o desenvolvimento socioeconômico do município e das pessoas”, adiantou a prefeita.

No fim do ano passado, durante o processo de transição, a equipe da prefeita detalhou um déficit nas contas da Prefeitura, fato que foi negado pelo ex-prefeito Caio Cunha.

Ela também citou a abertura da Maternidade Municipal e a reconstrução, segundo ela, do Sistema Integrado de Saúde (Sis). Também citou a conclusão do anel viário de Mogi, visando acabar com os “nós” que dificultam a mobilidade urbana, além de melhorias na Educação, como na estrutura de algumas unidades e na falta de professores.

Outro ponto citado pela prefeita é a criação do Comitê Gestor de Crise de Eventos Climáticos, que será coordenado por Eli Nepomuceno. A primeira medida será o Plano Verão, devido ao período de chuvas. “Esse será o tom na nossa gestão. Muito trabalho”, concluiu.