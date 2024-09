Mara Bertaiolli lidera com 45% nova pesquisa eleitoral em Mogi

O Instituto Real Time Big Data divulgou, nesta quinta-feira (26), nova pesquisa eleitoral, que mostra a candidata Mara Bertaiolli (PL) na liderança das intenções de votos. A liberal detém 45% de preferência na pesquisa estimulada.

O atual prefeito, Caio Cunha (Podemos), postulante à reeleição, está atrás, com 25%, seguido por Rodrigo Valverde (PT), que soma 13%.

Na sequência, Sheila Mantovani (Mobiliza) e Roberto Rodrigues (PRTB) aparecem com 1%. Brancos e nulos somam 9%. Entrevistados que não souberam ou preferiram não responder totalizam 6%.

No cenário espontâneo, quando não são revelados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Mara também se mantém à frente de seus concorrentes, com 27%. A segunda colocação permanece com Cunha, que tem 15%, seguido de Valverde, que totaliza 5%.

Os outros candidatos à Prefeitura mogiana somam 3%. Votos brancos ou nulos são 14%, e os que não souberam ou não opinaram, 36%.

Rejeição

O atual prefeito ocupa o primeiro lugar em rejeição, de acordo com o Instituto Real Time Big Data. Segundo o levantamento, 57% dos eleitores entrevistados não votariam em Cunha de jeito nenhum. Neste quesito, Valverde aparece em segundo lugar, com 53%.

Metodologia e registro

O levantamento do Instituto Real Time Big Data, encomendado pela Record TV, ouviu 800 pessoas e foi realizado entre os dias 24/9 e 25/9. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-05519/2024.