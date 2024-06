Mara Bertaiolli reúne pré-candidatos a vereador e fortalece sua disputa à Prefeitura de Mogi

A pré-candidata a prefeita de Mogi das Cruzes-SP pelo PL, Mara Bertaiolli, e seu pré-candidato a vice, Téo Cusátis (PSD), reuniram na manhã deste sábado (8/6) os 144 pré-candidatos a vereador dos seis partidos que compõem a aliança que vai disputar as eleições de 2024 na cidade. Além dos postulantes ao Poder Legislativo, o evento de mobilização reuniu militantes, lideranças e apoiadores das siglas, além de deputados, prefeitos e vereadores. Mais de mil pessoas participaram do encontro, abrigado no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC).

Emocionada, Mara, em seu discurso, agradeceu o apoio dos seis partidos que compõem sua coligação - PL, PSD, MDB, Republicanos, União Brasil e Progressistas - e falou sobre a experiência durante os oito anos em que esteve à frente dos projetos sociais do governo de Marco Bertaiolli (na época PSD), de sua experiência na Educação, como professora por formação e empresária, e do objetivo de construir uma Mogi melhor:

“Não temos medo de trabalho; temos projetos e propósitos para que Mogi das Cruzes volte a ser uma cidade melhor para se viver - hoje, para os nossos filhos e netos, e, também, para as futuras gerações. Queremos resgatar a Mogi que tanto nos dava orgulho, por meio de muito trabalho, seriedade, escuta e acolhimento. Vamos cuidar das pessoas e voltar a dar dignidade aos mogianos”, destacou a pré-candidata a prefeita pelo PL.

Já Téo Cusatis relembrou os avanços na Saúde mogiana no período em que foi secretário municipal, ao passo em que valorizou a equipe que, ao seu lado, conduziu os trabalhos na pasta da Saúde. O pré-candidato a vice-prefeito pelo PSD também não economizou elogios à parceira de pré-campanha:

“A Mara (Bertaiolli) sabe o que fazer, tem experiência de sobra e conhece como funciona a máquina administrativa. Vamos somar. Mogi vai voltar a ter estrutura de Saúde de qualidade e muito mais. Vamos trabalhar em equipe e sempre valorizar aqueles que caminharam e caminham ao nosso lado. Teremos, novamente, uma cidade com mais acolhimento, segurança e qualidade de vida”, compartilhou.

O presidente da Executiva Estadual do PL de São Paulo, José Tadeu Candelária, reforçou o apoio incondicional à Téo e à Mara do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e da força do partido no País, no Alto Tietê e em Mogi das Cruzes:

“Vamos fazer o melhor, com toda nossa força. Não vai faltar apoio e estrutura para a Mara (Bertaiolli) e o Téo (Cusatis)”, afirmou.

O deputado federal Marcos Damásio, presidente do Diretório do PL de Mogi das Cruzes, convidou os pré-candidatos a vereador à união em torno das pré-candidaturas majoritárias e fez apontamentos ao atual governo municipal:

“Não aceitamos a Mogi que aí está. Para transformar essa realidade no ideal que buscamos, estaremos ao lado da Mara (Bertaiolli) e do Téo (Cusatis), que têm experiência, estão preparados, e, como nós, amam esta cidade. Na vida, não se vence sozinho. Vamos precisar de cada um de vocês, pré-candidatos. Juntos, formamos o melhor time”.

A plateia que lotou o Salão Social do Clube de Campo também assistiu a uma palestra com o marqueteiro Duda Lima, que, de forma interativa, falou sobre Comunicação e transmitiu dicas aos 144 postulantes ao Legislativo da aliança de Mara e Téo.

Prestígio

O evento de mobilização também contou com a presença de prefeitos do PL do Alto Tietê, como Vanderlon Gomes (Salesópolis-SP) e Carlos Alberto Taino Júnior, o Inho (Biritiba Mirim-SP); da vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami Khaler (PP); do presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira, o Farofa (PL); de demais vereadores da cidade e de presidentes e filiados dos Diretórios Municipais do PL, União Brasil, Republicanos, PP, MDB e PSD.