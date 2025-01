Estado abre Maternidade Municipal até o fim do ano e quer regionalizar hemodiálise

A Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes deve funcionar até o fim de 2025. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (27), quase três anos após a conclusão das obras, pelo secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva. Ele vistoriou o hospital ao lado da prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli (PL), e do vice, Téo Cusatis, e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado estadual André do Prado (PL).

“Nós queremos essa maternidade ainda neste ano e não faltará esforço da secretaria. É impossível, na carência que nós temos. Na falta e na carência que nós temos. De leitos e atendimentos, não é possível deixar uma estrutura dessa sem funcionar”, disse o secretário.

As obras do prédio estão concluídas, mas o equipamento segue sem funcionar. De acordo com o secretário, existe um convênio que foi pedido pela Prefeitura relacionado à estrutura do prédio, como a aparelhagem. A expectativa é de que o valor de investimento pode chegar a R$ 12 milhões.

Além da maternidade da mulher, a unidade contará com atendimentos de outras duas especialidades: maternidade da criança e um Centro de Atendimento à Violência da Mulher.

Para o secretário, o hospital auxiliará nos atendimentos de alta complexidade. “Com essa unidade, teremos atendimento para toda população de Mogi e podemos atender na alta complexidade, a população que vem para cidade que é um centro de excelência da região”, pontuou.

Além disso, o hospital pode servir como um aprimoramento de outras especialidades da Santa Casa do Município. “Maternidade funcionando provavelmente leitos da Santa Casa que hoje atendem a parte de obstetrícia vão poder atender e melhorar a parte de ortopedia, de traumatologia, urgência. Essa é a ideia de ter o bom senso de gestor de cada vez mais ampliar a oferta de serviços SUS.

Em novembro, a prefeita havia confirmado a abertura da unidade em um encontro com o secretário. O assunto foi uma das bandeiras durante a campanha eleitoral.

Mara Bertaiolli reforçou a importância do diálogo com o Estado durante sua fala. “Uma gestão se faz com muitas pessoas. Não víamos mais esse diálogo com o Estado e a cidade sofria com isso”, destacou a prefeita.

O secretário fez outros anúncios para a Saúde. Entre eles, os medicamentos de alto custo. Até o meio do ano, o Estado deve anunciar uma nova reestruturação da política de medicamentos.

Regionalização da saúde

A Regionalização da Saúde foi um dos assuntos debatidos durante o encontro do secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva, com a prefeitura de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), o vice Téo Cusatis e o deputado estadual André do Prado.



De acordo com o chefe da pasta, uma estrutura está sendo montada a fim de resolver a situação. A medida é defendida por outros prefeitos do Alto Tietê. Segundo Paiva, o Estado aguarda um projeto da prefeitura de Mogi de uma unidade de terapia renal substitutiva.



“Existe um número de pacientes na cidade e na região necessitando de hemodiálise, que estão sendo deslocados para outros municípios. Estamos montando uma estrutura para resolver esses problemas. Aguardamos esse projeto para dar esse atendimento à população sem precisar se deslocar”, pontuou o secretário.



Questionada sobre o projeto, a prefeita afirmou que a cidade possui um centro que realiza a hemodiálise, que teve o contrato renovado. Entretanto, Mara reforçou que isso não impede a cidade de possuir um novo equipamento de hemodiálise. “A cidade necessita disso. O centro que nós temos agora não comporta todos os pacientes”, afirmou.