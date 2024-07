Ministério da Saúde abre 25 vagas para o 'Mais Médicos' no Alto Tietê

O novo edital do programa federal Mais Médicos, publicado nesta segunda-feira (1º), aponta para 25 vagas para o Alto Tietê. As vagas se dividem entre sete cidades da região e são destinadas para ampla concorrência (AC), pessoas com deficiência (PCD) e grupos étnicos-raciais (ET).

As cidades contempladas pelo edital são: Arujá (3), Ferraz (2), Itaquá (2), Mogi (13), Salesópolis (1), Santa Isabel (1), Suzano (3).

Para ver as vagas direcionadas para cada grupo, veja na tabela abaixo.

Apenas Biritiba, Guararema e Poá não registram vagas para médicos pelo edital.

Ao todo, são 14 vagas de ampla concorrência, quatro para PCD e sete para grupos étnico-raciais.

Nacional

Ao todo, foram disponibilizadas 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras.

As inscrições começam às 7h de terça-feira (2) e vão até as 18h de sábado (6). Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência.

No caso dos médicos estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o edital, São Paulo é o estado com o maior número de vagas: 457. Na sequência aparecem Rio Grande do Sul (276), Ceará (254), Bahia (246) e Paraná (233).