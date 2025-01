Mogi articula com o Governo do Estado ações de prevenção e combate à dengue

O secretário adjunto de Saúde, Luiz Henrique Benites Bot, e o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Jefferson Renan de Araújo Leite, participaram, nesta manhã de quinta-feira (23/01), da cerimônia de criação de um Centro de Operações de Emergências para a Dengue e outras Arboviroses. O evento foi conduzido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apresentou dados e anunciou repasse de recursos para todos os municípios, num total de R$ 228 milhões.

De acordo com o Painel de Arboviroses da Secretaria da Saúde, o Estado tem 63.383 casos suspeitos e 21.835 registros confirmados de dengue neste ano. Desses, 55 pacientes evoluíram para casos graves e seis foram a óbito. Outras 85 mortes estão em investigação. Pelo menos 31 municípios decretaram situação de emergência, com um total de seis óbitos registrados.

Em Mogi das Cruzes, há 3 casos confirmados e 48 aguardando resultados de exames. Não houve óbito até o momento. “Estamos trabalhando desde o dia 02 de janeiro, quando iniciou a nova gestão, para prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti. O apoio do Governo do Estado é fundamental para o sucesso das ações em nossa cidade”, afirma Bot.

Nos primeiros dias do ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou um grande mutirão multisetorial no Distrito de Jundiapeba e agora está em andamento com a Avaliação de Densidade Larvária em toda a cidade. “O estudo técnico realizado pelos agentes de controle de vetores deve apontar as áreas de maior incidência para mosquito e também os recipientes ou situações mais comuns que precisam ser combatidas”, acrescenta Leite. Novas ações de prevenção serão divulgadas em breve.